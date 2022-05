Ob besedi morski pes večina pomisli na ameriške grozljivke, v katerih nič hudega slutečega plavalca kar naenkrat zagrabijo čekani te ogromne ribe, ga potegnejo pod vodo in ogrizejo. Če plavalec vse to preživi, se lahko zahvali le veliki sreči. Takšni prizori so na Jadranu, predvsem ob hrvaški obali, kamor bo v naslednjih dneh in tednih na krajši ali daljši dopust odpotovalo veliko Slovencev, izjemno redki. Do zdaj je v napadih morskih psov skupno tam umrlo devet ljudi. Prvi se je zgodil v Trstu 1. septembra 1868, ko je kopalko napadel veliki beli morski pes, ki velja tudi za najbolj nevarnega...