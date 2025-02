Galebi so izjemno prilagodljive ptice. Tudi urbana mestna ter ruralna okolja, ki so daleč od morja, jim ponujajo dobre razmere za prehranjevanje in gnezdenje. Tako niti ni nenavadno, da se pojavljajo še drugje po Sloveniji, in to bolj ali manj vse leto, najštevilnejši so prav v zimskem času. Ker so jih mnogi navajeni opazovati predvsem na poletnem dopustu na morju, so zato prepričani, da živijo le tam. Ko jih zagledajo v mestih, so presenečeni. Tisti, ki vedo, da se ne pojavljajo samo ob morju, pa ocenjujejo, da jih je zadnja leta v mestnih središčih Ljubljane, Kranja, Maribora, Celja, Sežane...