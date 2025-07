Morske koprive kot hrana prihodnosti

Želatinaste in sluzaste meduze so silno neprijetna dopustniška stvar, četudi nas vse ne opečejo. Moteče in neprijetne so že na dotik med plavanjem, kaj šele če naletimo na tako, ki nas ožge in nam lahko pokvari dopust. Če jih je v morju več, lahko celo vplivajo na turistično sezono in prisilijo ljudi, da se s plaž preselijo v bazene.

V priljubljenih sredozemskih turističnih krajih z rajskimi plažami opažajo, da zaradi občasnih pekočih meduz hitro izgubijo goste in da gre za hud udarec gospodarstvu. Težave z njimi imajo ribiči, pomorci, saj poškodujejo ladijske motorje, in celo elektrarne, saj lahko ovirajo dovode vode, potrebne za hlajenje.

Fascinantna bitja FOTO: Mj_prototype/Getty Images

Poslavljajo se Obiskovalci slovenske obale letos srečujejo predvsem nenavadno veliko kompasnih meduz, katerih ožig je boleč. Kdaj se bodo umaknile, niti na Morski biološki postaji Piran ne morejo napovedati. Ker pa so opazili tudi vrsto onemoglih osebkov, je to najverjetneje znak, da se njihovo letošnje množično pojavljanje vendarle končuje.

Kratka življenjska doba

Strokovnjaki z Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo njihovo pojavnost seveda spremljajo in se sprašujejo, ali bo toplejše morje tudi to sezono pomenilo več meduz.

To seveda zanima zlasti dopustnike. Strokovnjaki pravijo, da napovedovanje ni mogoče za več kot nekaj dni, in dodajajo, da o njih vemo še presenetljivo malo. Poleg tega je njihovo pojavljanje odvisno od mnogo okoljskih dejavnikov, kot so na primer morski tokovi, razpoložljivost hrane, razmnoževanje in seveda temperatura morja. Zanesljivega odgovora, kaj vpliva na njihovo občasno povečano število, še ni.

Meduze so že tisočletja predmet mitov, fascinacij in raziskav. Njihove nenavadne oblike, prosojna telesa in pogosto osupljivi barvni odtenki nas, če nas ne ožgejo, nemalokrat navdušujejo. V grški mitologiji so jo imenovali morska kopriva.

So bitja, sestavljena iz skoraj 96 odstotkov vode; imajo zelo preprost organizem, so brez možganov, kosti in krvi. Prisotne so v vseh svetovnih oceanih in so pomemben del uravnoteženega morskega ekosistema. Če se bo ta začel resneje rušiti, lahko postanejo problem. Ker se prehranjujejo z isto hrano kot številne ribe, več meduz pomeni manj hrane zanje.

Ožig morskega klobuka je za človeka običajno nezaznaven. FOTO: Boris Šuligoj

Na zemlji so že 550 milijonov let in predvidevajo, da jih je v oceanih več kot tisoč vrst. Vseh še niti ne poznamo. Večinoma živijo v toplih morskih vodah. Manjše se prehranjujejo s planktonom, večje tudi z ribami, ki jih omamijo z ožigalkami, in rakci. Njihova življenjska doba je lahko zelo kratka, saj nekatere manjše vrste živijo le nekaj ur, večje vrste tudi nekaj let.

Imajo zelo preprost organizem, so brez možganov, kosti in krvi.

Po podatkih Morske biološke postaje Piran v severnem Jadranu živi pet vrst meduz, to so kompasna meduza, uhati klobučnjak, morski klobuk, morska cvetača in mesečinka. Vsaka pretirana panika zaradi njihovih ožigov je odveč: kompasna meduza ima pekoč ožig, ki je manj boleč, morski klobuk, ki je večinoma v globini in ga zato težko opazimo, ni nevaren. Skoraj nezaznaven ožig ima uhati klobučnjak, nenevarna pa je tudi morska cvetača. Še največ zabeleženih pekočih ožigov je pri mesečinkah, a smrtnih žrtev ni. Meduze v severnem Jadranu torej niso smrtonosne.

Ponekod jih že predelujejo za prehrano. Foto: Arhiv Dela

Pojavljajo se v različnih obdobjih. Uhati klobučnjaki običajno nastopijo januarja in februarja ter so tu do konca junija. Morski klobuk, katerega premer klobuka lahko znaša tudi 60 cm, tehta pa lahko do 15 kg, se pojavlja predvsem od konca septembra do decembra. Morska cvetača ustvarja večje kopičenje ob koncu kopalne sezone, kompasna meduza pa se pojavlja malo pozneje kot uhati klobučnjak. Mesečinka, najbolj nezaželena, je na preži od pozne pomladi do zgodnje jeseni.

Ker je meduz v oceanih vse več, strokovnjaki že več let raziskujejo, kako jih uporabiti za kaj koristnega. Pri tem ugotavljajo, da bi lahko z njimi naš planet očistili mikroplastike, njihov sluzast izloček namreč nase lepi delce mikro- in nanoplastike. Tako bi bile na primer lahko vir izdelave filtrov. Ker meduze vsebujejo veliko kolagena, jih že uporabljajo v kozmetiki. Vsebnost dušika in fosforja v njih bi lahko izkoristili kot gnojilo v kmetijstvu.

Meduzni kompost se je že izkazal kot zelo dober zadrževalec vlage, kar nam bo lahko v veliko pomoč ob podnebnih spremembah in segrevanju ozračja. Koristi njihove proteinske sestave nekateri vidijo celo v kuhinji; v azijski prehrani je to nekaj tradicionalnega, za evropske gurmane pa bi bilo treba jedilnike iz njih prilagoditi z nam všečno kulinariko, kot to velja za kobilice ali črve. Postanejo lahko hrana prihodnosti, pripravljene na primer kot ocvrte ali v solati.