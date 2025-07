Morska pošast sredi Ljubljane

Kdor se je danes v središču prestolnice sprehodil čez Miklošičev park, je lahko tam z zanimanjem opazoval lutko prave morske pošasti. "Kaj je to?" so se spraševali tako domačini kot turisti. Odgovor so k sreči zelo hitro dobili, če so le nekaj metrov stran s posebnega stojala vzeli prospekt organizatorjev 28. mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica.

"Ko 15-metrska lutka kita, ki se hrani s kamni, pogoltne še 33 gledalcev, se zanje začne dogodivščina, ki je ne bodo nikoli prebavili - pardon, pozabili!" v zvezi s kitom piše v prospektu. V njegovi notranjosti bodo od danes pa do vključno sobote potekale interaktivne predstave za otroke Lutkovnega gledališča Ljubljana Kitov popek.

Vse predstave so razprodane. FOTO: Aleksander Brudar

Organizatorji pravijo, da je predstava navdihnjena z zgodbami in motivi iz različnih staroselskih kultur, s katerimi prihajajo tudi nenavadna bitja (in goreči kamni), odpira pa da vprašanja o odnosu do človeka, o naših primarnih strahovih ter o močeh, ki se skrivajo znotraj nas.

Vstop v kita je mogoč le v okviru interaktivne predstave. FOTO: Aleksander Brudar

Zanimanje za ogled predstave je tako veliko, da, glede na podatke iz spletne strani gledališča, ni več mogoče kupiti niti ene vstopnice.