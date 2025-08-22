OPOZORILA STROKOVNJAKOV

Morje si delimo z živalmi, obnašajmo se temu primerno

Slovenska obala iz leta v leto gosti čedalje več dopustnikov.
Fotografija: Zlasti poleti so med delfini tudi mladiči, ki so zelo ranljivi. Foto: Morigenos
Zlasti poleti so med delfini tudi mladiči, ki so zelo ranljivi. Foto: Morigenos

J. M.
22.08.2025 ob 08:59
J. M.
22.08.2025 ob 08:59

Vsakdanji utrip tudi na slovenskem morju postaja živahnejši, plaže se polnijo, v morju je veliko plavalcev in tudi čolnov ter drugih plovil. Ker z večjim obiskom pridejo tudi večje obremenitve za morski ekosistem, piransko društvo Morigenos in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pozivata k bolj odgovornemu vedenju na morju. Skupaj opozarjata na varnost, predvsem pa na to, da si morje, ta naš dragoceni prostor, delimo tudi s prostoživečimi živalmi. Bodimo obzirni do občutljivega morskega sveta in prispevajmo k temu, da bodo tudi prihodnje generacije uživale v čistem ter živem morju, sporoča stroka.

»Morje ni le vir sprostitve in rekreacije za človeka, je tudi kompleksno in občutljivo življenjsko okolje številnih vrst. Če bomo znali zanj primerno skrbeti, bomo tudi mi v čistem in zdravem morju bolj uživali,« opozarja Tilen Genov iz Morigenosa, piranskega društva za morske sesalce.

Plastika se razgradi v mikroplastiko, ki konča v prehranjevalni verigi – tudi na naših krožnikih.

Zato ne odmetavajte odpadkov v morje. Plastični odpadki ogrožajo živali – želve, ptice in delfini jih lahko zaužijejo ali se vanje zapletejo, kar pogosto vodi v bolečo smrt. Ne nazadnje se plastika razgradi v mikroplastiko, ki konča v prehranjevalni verigi, tudi na naših krožnikih.

Genov poudarja, da je slovensko morje dom številnim vrstam, med njimi delfinom vrste velika pliskavka in morskim želvam vrste glavata kareta. »Delfini se v tem območju prehranjujejo, počivajo in razmnožujejo, zlasti poleti pa so med njimi tudi mladiči, ki so še posebno ranljivi. V istem času priplavajo v severni Jadran tudi mlajši osebki glavate karete, za katere je to območje pomembno prehranjevalno okolje,« pravi.

Poškodovana želvica, ki so ji rešili življenje v Akvariju Piran. Foto: Janez Mužič
Poškodovana želvica, ki so ji rešili življenje v Akvariju Piran. Foto: Janez Mužič
»S povečanjem pomorskega prometa, podvodnega hrupa in količine odpadkov se znatno poveča pritisk na te živali. Hrup moti njihovo sposobnost orientacije in komunikacije in lahko povzroči ločitev matere in mladiča. Hitro vozeča plovila pomenijo tudi veliko tveganje za trčenja, ki so za delfine ali želve pogosto usodna,« opozarja. »Upoštevanje pravil plovbe in primernega vedenja na morju ni le stvar ohranjanja morskega okolja, temveč tudi varnosti ljudi. Hitra plovba blizu obale ogroža tako prostoživeče vrste kot plavalce,« pa poudarja Jadran Klinec, direktor Uprave RS za pomorstvo.

