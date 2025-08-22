Morje si delimo z živalmi, obnašajmo se temu primerno
Vsakdanji utrip tudi na slovenskem morju postaja živahnejši, plaže se polnijo, v morju je veliko plavalcev in tudi čolnov ter drugih plovil. Ker z večjim obiskom pridejo tudi večje obremenitve za morski ekosistem, piransko društvo Morigenos in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pozivata k bolj odgovornemu vedenju na morju. Skupaj opozarjata na varnost, predvsem pa na to, da si morje, ta naš dragoceni prostor, delimo tudi s prostoživečimi živalmi. Bodimo obzirni do občutljivega morskega sveta in prispevajmo k temu, da bodo tudi prihodnje generacije uživale v čistem ter živem morju, sporoča stroka.
»Morje ni le vir sprostitve in rekreacije za človeka, je tudi kompleksno in občutljivo življenjsko okolje številnih vrst. Če bomo znali zanj primerno skrbeti, bomo tudi mi v čistem in zdravem morju bolj uživali,« opozarja Tilen Genov iz Morigenosa, piranskega društva za morske sesalce.
Plastika se razgradi v mikroplastiko, ki konča v prehranjevalni verigi – tudi na naših krožnikih.
Zato ne odmetavajte odpadkov v morje. Plastični odpadki ogrožajo živali – želve, ptice in delfini jih lahko zaužijejo ali se vanje zapletejo, kar pogosto vodi v bolečo smrt. Ne nazadnje se plastika razgradi v mikroplastiko, ki konča v prehranjevalni verigi, tudi na naših krožnikih.
Genov poudarja, da je slovensko morje dom številnim vrstam, med njimi delfinom vrste velika pliskavka in morskim želvam vrste glavata kareta. »Delfini se v tem območju prehranjujejo, počivajo in razmnožujejo, zlasti poleti pa so med njimi tudi mladiči, ki so še posebno ranljivi. V istem času priplavajo v severni Jadran tudi mlajši osebki glavate karete, za katere je to območje pomembno prehranjevalno okolje,« pravi.
