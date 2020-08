Morje pod Gorjanci je presahnilo

Na kmetih se je treba znajti. Zdrava kmečka pamet in sloga v vasi zmoreta marsikaj. Tudi to, da so si v prijetni vasici Dolenji Suhadol pod Gorjanci naredili bazen. »Na kmetiji je bilo dela. Vsakdo pač ne more na morje. In smo se odločili, da si naredimo nekaj, da se lahko tudi mi enkrat malce sprostimo,« pove Janez Škrbec, ki je skupaj s Simonom Medletom in ekipo sredi vasi postavil bazen. Tudi zato, ker so se številni v minulih tednih zaradi bojazni pred koronavirusom odločili ostati doma.V treh dneh so konec junija skupaj dali 32.700 kilogramov težkih bal sena, jih postavili v krog, dodali folijo, kupili črpalko oz. filter, ...