Morje ne bo več zalivalo strunjanskih solin (FOTO)

V krajinskem parku Strunjan številni sprehajalci že nekaj časa ne morejo hoditi po dobršnem delu poti okoli solin, saj sta prehoda na severni in zahodni strani zaprta. Razlog je temeljita prenova visokomorsklih nasipov, ki soline ščitijo pred plimovanjem in hujšimi morskimi neurji s tramontano in visokimi valovi.Lani je delavcem VGP Drava s Ptuja po naročilu državne direkcije za vode uspelo dokončati le kratek delček visokomorskega nasipa med Strunjansko cesto in iztokom potočka Roja v morje. Ker se drugega dela od iztoka do morske plovne poti v mandrač in Stjužo niso lotili, so valovi ob neurju in visoki plimi lanskega 12. novembra preplavili nasipe ter vdrli v soline in celo solinarsko hišo, v kateri je uprava krajinskega parka Strunjan. Nastala je ogromna škoda, na že poškodovanem zahodnem visokomorskem nasipu so zazevale dodatne luknje.Pred kratkim pa so se koncesionarski izvajalci lotili še preostalega dela kamnitega nasipa, ki je v celoti dolg kar 340 metrov. Ker se zaradi delovanja morja in butanja valov pogreza, plime pa so vsako leto višje, bo novi nasip višji za 40 centimetrov, hkrati pa bo tudi malo širši od sedanjega (na morski strani bo kamnitobetonski zid, za njim utrjen zemeljski nasip).Do zdaj je delavcem uspelo ob obstoječem pomičnem mostu postaviti začasni transportni pontonski most, da težka mehanizacija lahko izvaja vsa potrebna gradbena dela na nasipu. Da bi lažje utrdili brežine ob vstopu v mandrač pri Stjuži, so v morska tla že zabili debele pilote. Kdaj bodo dela dokončana, je težko napovedati. Na direkciji za vode smo sicer izvedeli, da bodo dela, vredna nekaj več kot milijon evrov, zaradi zahtevnosti končana šele novembra letos, vendar je zamujala že prva faza tega projekta; enkrat zaradi dovoljenj, drugič zaradi denarja, potem zaradi vremena, nato zaradi koronavirusa ...Ker torej ne bodo izvedena pred začetkom letošnje poletne sezone, bodo morali vsi, ki so to pot doslej uporabljali za bližnjico iz hotelov ob Strunjanski cesti (hoteli Mirta, Oleander, Salinera, zasebni apartmaji in avtokamp ...) do Krkinega novega kopališča in plaže pri nekdanjem gostišču Lambada, tja pač hoditi naokoli. Ali pa iti z avtom oziroma avtobusom. Najverjetneje bo tudi letos na krožni poti med hoteli vozil minibus, vprašanje je le, kdaj bo nanj smiselno sesti, saj ob trenutnih protivirusnih ukrepih v javnem avtobusnem prometu ta ne bi zmogel prepeljati več kot nekaj potnikov naenkrat.Nikakor pa sprehajalci, kot smo to lahko videli preteklo soboto in nedeljo, ne bi smeli mimo ograj gradbišča hoditi po notranjih nasipih solinarskih polj. To je namreč strogo prepovedano.