Morje blaži stiske otrok (FOTO)

500 novih otrok na počitnicah bo vrstnikom jeseni v šolskih klopeh lahko pripovedovalo o čudovitih dogodivščinah. FOTOGRAFIJE: Engrotuš

Silva Duh, RKS, Andraž Tuš, Tuš, Breda Prunk Franetič, MZL RKS

Vesele in pretresljive izpovedi

Nepozabno poletje jih je s pomočjo Engrotuša doživelo že več tisoč.

Do sredine avgusta se bodo v štirih skupinah morskim radostim na Debelem rtiču predajali še otroci iz drugih delov Slovenije.

V teh dneh se na Debelem rtiču razlega razigrani smeh otrok, ki poletne počitnice tam preživljajo v okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije bodo morske nasmehe pričarali 500 otrokom iz deprivilegiranih okolij iz vse Slovenije. Kot poudarja specialni pedagog, lahko prav takšne počitnice otroka pozitivno zaznamujejo za vse življenje. Še posebno v obdobju, ki ga je zaznamovala epidemija, ko jim počitnice z vrstniki predstavljajo pobeg iz nekega abnormalnega stanja. »Zaradi posamezne izkušnje na tem letovanju se lahko spremeni celotno življenje tega otroka. Bodisi v otroštvu bodisi pozneje v odraslosti, ko oblikuje svojo družino. Zakaj? Zato ker jim da nekdo vedeti, da so pomembni taki, kot so. Ne zato, ker so pridni, ne zato, ker so čudoviti športniki, ne zato, ker bi imeli tak blazen posluh, ampak preprosto zato, ker so.«Pandemija je pokazala, kako so za spremembe občutljivi otroci, pravi direktor družbe Engrotuš. Strokovnjaki NIJZ so v začetku junija razkrili, da je duševno zdravje otrok v Sloveniji alarmantno in da se še poslabšuje, najbolj prizadeti pa so prav otroci iz deprivilegiranih okolij. »Letos smo zato storili prav zares vse, da otrokom omogočimo brezskrbne sončne, poletne dni v družbi sovrstnikov in v objemu prečudovite narave na Debelem rtiču. Ponosni smo, da bo številka otrok, ki so z nami užili brezskrbne morske radosti, v vseh teh letih presegla 9000,« še dodaja Tuš.Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič vsako leto poskrbi, da poletne počitnice minejo drugače, kot je siceršnji vsakdan otrok: »Od tega, kakšno popotnico dobimo kot otroci, je odvisno, kako zadovoljni, ustvarjalni in uspešni bomo pozneje v življenju. Brez podpore donatorjev, kot je Tuš, bi tudi letos 500 otrok ostalo doma in preživljalo počitnice, kot bi jim pač omogočale okoliščine doma,« o stiskah otrok odkrito spregovori podpredsednica Rdečega križa Slovenije. Zaradi stisk, ki so jih otroci deležni čez leto, je med tokratnimi letovanji sestavni del ekipe tudi strokovnjak na področju psihološke podpore.Vodja projekta Pričarajmo nasmehpripoveduje o doživetjih, izpovedih in zahvalah otrok, ki jih vsako leto vedno znova razveselijo, a tudi pretresejo: »Če bi vedeli, koliko otrok pozna morje in ladje le iz zgodb, koliko otrok je tukaj naredilo prve plavalne zamahe … Nekatere izpovedi so zares skrb vzbujajoče, a veseli in ponosni smo, da lahko skupaj z vsemi partnerji in kupci prispevamo drobec k lažjemu soočanju z vsakdanom otrok, ki letujejo z nami.« Skupine otrok iz vse Slovenije se bodo na Debelem rtiču zvrstile v več terminih, v vsakem pa jih čakajo pestre aktivnosti, kot so vodna aerobika in igre v bazenu, poučne in ustvarjalne delavnice, sprostitvena delavnica, športne igre in zabavni večeri z glasbo, petjem, plesom in tematskimi vsebinami.