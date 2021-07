Morilec Tadin umrl, ustavno sodišče odločilo tole

»Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti pete alineje 8. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15) se zavrže,« je danes sporočilo Ustavno sodišče RS. Odločali so o pobudi morilca policista z avtom je pri veliki hitrosti trčil v policijsko vozilo, policist Igor Mauser je na kraju umrl, Kristjan Čož pa je bil hudo poškodovan ), ki je nedavno umrl v zaporu. Kot smo pisali, se je zadušil – več o tem na povezavi Kaj je pokojnega morilca tako zmotilo, da je vložil pobudo na ustavno sodišče? Po njegovem mnenju je Zakon o brezplačni pravni pomoči v neskladju z ustavo, piše v sklepu ustavnega sodišča: »V utemeljitev pravnega interesa navaja, da je Upravno sodišče na podlagi izpodbijane zakonske določbe zavrglo vse njegove vloge za odobritev brezplačne pravne pomoči. Med drugim trdi, da mu je glede na 22. člen Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1) dejansko onemogočeno, da bi lahko vlagal pravna sredstva v upravnih sporih, ki se nanašajo na dodelitev brezplačne pravne pomoči, ker nima opravljenega pravniškega državnega izpita, odvetnika oziroma osebe, ki tak izpit ima, pa ne zmore plačati.« Tadin je priložil več sklepov, s katerimi so bile zavržene njegove vloge ali prošnje za brezplačno pravno pomoč v zvezi z različnimi sodnimi postopki glede brezplačne pravne pomoči: »Vendar pa pobudnik ne navaja, da bi zoper akte, na katere se sklicuje v pobudi, vložil ustavno pritožbo. Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu Ustavnega sodišča, pobudnik torej ne izkazuje pravnega interesa za začetek postopka za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe, zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.«Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.