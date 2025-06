Morilec pobil 10 ljudi, Grims že govori o radikalnem islamu

Poročali smo že, da so na domu osumljenca torkovega smrtonosnega streljanja na šoli v avstrijskem Gradcu našli odvržene načrte za bombni napad. Že pred tem pa so sporočili, da so našli nedelujočo bombo, medtem ko ozadje in dodatne podrobnosti napada policija sicer še preiskuje.

Na šoli v Gradcu je 21-letni nekdanji dijak v torek ubil deset ljudi, med njimi devet mladostnikov, starih med 14 in 17 let, in učiteljico, ki je poškodbam podlegla v bolnišnici. Poškodoval je še 12 mladih, starih od 15 do 26 let, nakar si je sodil sam. Avstrijski mediji so objavili, da osumljenec Arthur A., 21-letni Avstrijec iz kraja Kalsdorf v okolici Gradca.

Arthur A., 21-letni Avstrijec iz kraja Kalsdorf v okolici Gradca. FOTO: Zaslonski Posnetek

Ob tragediji so se tudi iz Slovenije vrstili izrazi sožalja in zgroženosti, zdaj pa se je oglasil še evropski poslanec Branko Grims. Najprej je tudi on izrekel iskreno sožalje žrtvam, njihovim bližnjim in celotni Avstriji. A je ob tem dodal, da »Tragedija v Grazu bi morala odpreti vprašanje priseljevanja iz drugačnih okolij, posebej radikalnega islama. Ko se tudi naslednje generacije ne integrirajo; nasprotno. Toda mediji raje preusmerjajo pozornost...«

Branko Grims. FOTO: Zaslonski Posnetek, Youtube

Se je pa v torek zgodil še en grozljiv napad, ko je na vzhodu Francije 14-letni učenec zabodel učno pomočnico, ki je poškodbam podlegla. Tudi o tem napadu je Grims povedal svoje: »Večni trik levičarjev. Ko kriminalci morijo, bi prepovedali nože, sekire, orožje, kladiva... Toda vse našteto je samo orodje, katerega uporaba ali zloraba je odvisna od uporabnika. O migrantih, tradiciji, civilizacijskih vrednotah pa se ne bi nikdar pogovarjali. Remigracija!«

