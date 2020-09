Slovenija je v zadnjih 14 dneh zabeležila 25,1 primera novega koronavirusa na 100.000 prebivalcev. Švedska, ki je v boju s koronavirusom izbrala drugačno pot, v začetku z blažjimi restriktivnimi ukrepi kot druge države, jih ima na isti dan po zadnjih podatkih 24,7.



Bojano Beović, vodjo vladne strokovne skupine, ki svetuje na področju covida 19, smo glede na aktualne številke povprašali, ali danes na švedske odločitve glede boja s koronavirusom gleda drugače kot v začetku in ali bi se morebiti celo zgledovala po njih. Infektologinja pravi takole: »Ne, ne bi se zgledovala. Švedska je vendarle imela restriktivne ukrepe, utrpela je gospodarsko škodo, ker ni odvisna samo sama od sebe, cena pa je bila 10-krat toliko umrlih kot pri nas. Morda se to zdi komu sprejemljivo, a meni kot zdravnici ne.«



V Sloveniji je do zdaj umrlo 130 ljudi, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, na Švedskem pa 5837, kažejo podatki Evropskega centra za bolezni (ECDC). Če preračunamo na 100.000 prebivalcev, ugotovimo, da devetkrat več kot pri nas.