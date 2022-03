Med epidemijo koronavirusa so številni na lastni koži občutili, kako še bolj nedostopen je postal naš javni zdravstveni sistem. Ne le da mnogi niso mogli do svojih osebnih zdravnikov ali specialistov, zaradi covidnih razmer so bile za nekatere nedosegljive celo nujne operacije. Vse več ljudi je zato moralo nujno zdravljenje plačati iz lastnega žepa. Lansko jesen so tako iz enega od zdravstvenih domov na Primorskem na Ortopedsko kliniko Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana pod nujno napotili bolnico z zelo hudo obliko obolenja hrbtenice – hernijo diskusa. Bila je v hudih bol...