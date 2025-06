Mopedisti so se zapeljali do muzeja in na pikado (FOTO)

Društvo za ohranjanje tehnične, kulturne, kmetijske, turistične in premične dediščine Oldtimer Stara Gora, ki je lastnik Tehničnega etnološkega muzeja v Bolehnečicih, z več kot 7000 različnimi eksponati, je organiziralo že 16. srečanje mopedistov.

V muzej

Po besedah predsednika društva Aleksandra Vuka se ga je udeležilo 139 mopedistov s širšega območja Slovenije. Odpravili so se proti kraju Mele, kjer so si privoščili daljši postanek s prigrizki pri družini Andreja Bohinca. Omogočen je bil tudi ogled Muzeja Bohinec, katerega začetek sega v leto 2012, trenutno pa si je mogoče ogledati več kot 5000 eksponatov. Ob tem pa je vodstvo društva ob Muzeju Bohinec izvedlo tudi tekmovanje v pikadu, udeleženci srečanja pa so lahko obiskali še nekaj bližnjih znamenitosti.

139 mopedistov se je udeležilo dogodka.

Dodajmo tudi, da Društvo starodobnikov Oldtimer Stara Gora v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici deluje od leta 2004. Pripravljajo različna druženja lastnikov starih vozil in tehnike, prav tako se udeležujejo srečanj po drugih delih države in v tujini. Tokrat so bili vabljeni vsi mopedi, ki imajo status starodobnika, prostornina motorja pa ne presega 50 ccm, torej je tudi hitrost omejena.