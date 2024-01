Mol našel rešitev za šolske prevoze vseh otrok s posebnimi potrebami

Mestna občina Ljubljana (Mol) je našla rešitev za prevoz vseh otrok s posebnimi potrebami v Center Janeza Levca Ljubljana, potem ko se na razpis občine ni javil noben ponudnik taksi prevozov, s katerimi so opravljali prevoze. Prevoze opravlja Ljubljanski potniški promet (LPP), občina bo zanje namenila slabih 160.000 evrov.

Šoloobvezni otroci imajo po zakonu pravico do brezplačnega prevoza v šolo in nazaj, zapletlo pa se je pri otrocih s posebnimi potrebami, ki javnega prevoza niso zmožni samostojno uporabljati, obenem pa so razpršeni po mestu.

Doslej so prevoze po Ljubljani razpršenih otrok opravljali s taksijem, vendar se na zadnji razpis občine ni javil noben ponudnik. Občina je kot alternativo ponudila brezplačne kartice urbana za otroka in spremljevalca ali kritje kilometrine staršu, ki ta prevoz opravi v lastni režiji. Za večino otrok so rešitev našli.

Prevoze izvajajo s sedmimi kombiji in enim minibusom

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnila vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič, je ostalo 65 učencev, zanje pa bo prevoze prek podizvajalca opravljal LPP. Učenci bodo večinoma uporabljali postajališča mestnih avtobusov, razen v petih primerih, kjer so ta zaradi del nedostopna. Dva učenca pa bodo pobirali na domu.

Prevoze izvajajo s sedmimi kombiji in enim minibusom, občina pa bo za prevoze namenila slabih 160.000 evrov letno, je pojasnila.

Rešitev veseli tudi ravnatelja Centra Janeza Levca Mateja Rovška. Kot pravi, doslej ni bilo nobenih težav, upa, da bo tako ostalo tudi do konca šolskega leta. »Staršem in otrokom bo to zelo olajšalo pot v šolo. Ta oblika prevoza, ki je večinoma s postajališč, je najbolj primerna oblika. Želimo si, da se naši otroci, tisti, ki so zmožni, čim prej naučijo voziti z javnim prevozom, kar je tudi del našega kurikuluma,« je dodal.

Župan Zoran Janković je dodal, da ima skrb za predšolsko in šolsko vzgojo v občini posebno mesto, saj zanjo namenja tretjino proračunskih sredstev. Zadnji razpis je po njegovih besedah padel tudi zato, ker so se starši izmišljevali, kaj vse mora taksist opraviti pri prevozu otroka. Tudi Jankoviću se zdi dobro, da se učenci spoznajo z LPP.