Mol lahko prevzame OMV Slovenija

Evropska komisija je dala madžarski naftni družbi Mol soglasje za prevzem družbe OMV Slovenija. Pogoj je prodaja bencinskih servisov po Sloveniji skupini Shell, so danes sporočili v Bruslju. S tem bodo imeli slovenski potrošniki po besedah izvršne podpredsednice komisije Margrethe Vestager še naprej dostop do goriva po konkurenčnih cenah.

Mol je pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež, podpisal junija 2021. Dogovorjena kupnina za celoten delež znaša 301 milijon evrov, s tem pa bi prišel do mreže 119 bencinskih servisov v Sloveniji. Madžari imajo medtem v Sloveniji 53 bencinskih servisov. Daleč največji ponudnik je Petrol s 318 prodajnimi enotami.

Posel je Evropska komisija v preverbo prejela 13. maja lani, mesec dni pozneje pa uvedla poglobljeno preiskavo. Ker je sprva izrazila pomisleke, da bi transakcija oslabila konkurenco na maloprodajnem trgu bencina in dizelskega goriva fizičnim osebam v Sloveniji, je kupec ponudil, da skupini Shell odproda 39 bencinskih črpalk v Sloveniji, ki trenutno delujejo v okviru mreže bencinskih črpalk družb Mol in OMV Slovenija.

Te zaveze v celoti odpravljajo pomisleke glede konkurence, ki jih je ugotovila komisija, je v današnjem sklepu zapisala Evropska komisija. »Povratne informacije, ki so jih v tržnem preizkusu predlaganih zavez posredovali stranke in konkurenti, so potrdile stališče komisije, da bi bila odprodana sredstva donosna dejavnost, ki bi skupini Shell omogočila učinkovito konkuriranje združenemu subjektu,« je dodala.

Komisija je zato sklenila, da predlagana transakcija, kot je bila spremenjena z zavezami, ne bi več vzbujala pomislekov glede konkurence. Pogoj je polno izpolnjevanje zavez.

Po besedah izvršne podpredsednice komisije Vestager, ki je pristojna za politiko varstva konkurence, je treba zagotoviti, da bo trg motornih goriv ostal odprt in konkurenčen, zlasti v luči sedanje energetske krize. »Na podlagi ukrepov, ki jih je ponudila družba Mol, bodo imeli potrošniki in potrošnice v Sloveniji še naprej dostop do goriva po konkurenčnih cenah,« je zapisala v sporočilu za javnost.

Mol in OMV Slovenija sta tretji oziroma drugi največji maloprodajni dobavitelj goriva v Sloveniji, takoj za Petrolom. Skupina Shell, velika svetovna skupina energetskih in petrokemičnih družb, pa trenutno v Sloveniji upravlja mrežo devetih črpalk, od katerih jih je osem namenjenih tovornjakom.

Mol ima na maloprodajni ravni približno 2000 bencinskih črpalk v devetih državah (Madžarska, Romunija, Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija, Češka in Slovaška). Prodajo 39 bencinskih servisov v okviru napovedanega prevzema so Madžari napovedali marca letos, ko so tudi sporočili, da bodo storitve na servisih za kupce ostale nespremenjene in tudi delavci bodo ohranili zaposlitev.

Prepričani so, da bo prevzem OMV okrepil konkurenčnost na slovenskem trgu, saj bodo lahko v večji meri izkoriščali celotne proizvodne, logistične in predelovalne zmogljivosti skupine Mol v širši regiji srednje Evrope.