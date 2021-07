Olimpijski komite zavrnil Janšo in njegov predlog za slovesnost v Tokiu

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je zavrnil pobudo podpredsednika Evropske komisijein slovenskega premierja, da bi olimpijska reprezentanca Slovenije, trenutno predsedujoče države Evropske unije (EU), na današnji uvodni slovesnosti poleg slovenske nosila tudi evropsko zastavo, poroča portal Politico.Kot je po poročanju bruseljskega spletnega medija povedal eden od tiskovnih predstavnikov Moka, lahko vsako olimpijsko moštvo uporabi zgolj eno zastavo, en emblem in eno himno, ki jih sprejme nacionalni olimpijski komite in potrdi izvršni odbor Moka.»Pri tem iz razumljivih razlogov niso dovoljene nobene izjeme, saj bi se sicer Mok soočil s številnimi prošnjami različnih institucij, ki že sicer, tako kot EU, delijo vrednote, ki predstavljajo jedro olimpijskih iger,« so poudarili predstavniki Moka.V pismu, ki sta ga Schinas in Janša na Mok naslovila v nedeljo, sta predlagala, da bi slovenski športniki na slovesnem odprtju nosili še zastavo EU, s čimer bi bili »ambasadorji evropske enotnosti in vrednot, na katerih temelji unija in ki se ujemajo z vrednotami olimpijskega gibanja«.Mok se je na to odzval, da vsi udeleženci olimpijskih iger predstavljajo skupne vrednote EU in olimpijskega gibanja, dodaja Politico.»V Tokiu so se zbrali športniki 205 nacionalnih olimpijskih komitejev in olimpijska ekipa beguncev, kar je močno sporočilo miru, solidarnosti in odpornosti vsemu svetu. Mok te vrednote deli skupaj z Evropsko unijo,« so še pojasnili pri Moku.