Mojstri pletarstva na delu: tako v Negovi ohranjajo izumirajoče rokodelstvo

Turistično društvo Negova - Spodnji Ivanjci, ki ga vodi predsednik Zdenko Bratuša, pripravlja tudi delavnice, ki obujajo in prikazujejo izumirajoče obrti in rokodelstvo s podeželja. Med nepogrešljivimi izdelki so bili koši iz šibja oziroma pintovca ter koši in košare iz slame. V vsaki vasi so imeli mojstra, ki je bil spreten pri pletenju košev, cajn in drugih izdelkov in je prenašal znanje na tiste, ki so se želeli naučiti te rokodelske spretnosti, danes pa jih skoraj ni več. Da rokodelska dejavnost ne bi izginila, TD Negova - Spodnji Ivanjci že nekaj zim pripravlja delavnico s prikazom plete...