Mojster Jernej oživlja kamen

Zadnji teden v avgustu se v Sežani spominjajo prihoda prve partizanske čete na Kras in začetka oboroženega upora proti okupatorju. S celotedenskimi prireditvami, zabavnimi, glasbenimi, športnimi in poučnimi dogodki ohranjajo sledi preteklosti žive in v opomin novim rodovom ter tako izkazujejo spoštovanje do pomembnih trenutkov lastne zgodovine.

Umetnik sodeluje tudi z Višjo strokovno šolo Sežana, kjer študentom predaja praktično znanje. FOTO: Matjaž Dremelj

Ob sobotnem vrhuncu je v kraju, kjer je tekla zibelka Srečka Kosovela, potekala pestra predstavitev zavodov, društev, klubov, obrtnikov in podjetnikov na stojnicah, tako rekoč čez cesto, le streljaj od mestnega parka, pa so za živahno dogajanje na stadionu Rajka Štolfa poskrbeli otroci in njihovi starši. Tam je potekal že 14. memorial, posvečen sežanskemu nogometašu in športnemu funkcionarju, ki je bil že med vojno aktiven fuzbaler, leta 1984 pa je bil vodja nogometne reprezentance na XXIII. olimpijadi moderne dobe v Los Angelesu, ki je osvojila bronasto medaljo. Na turnirju so se pomerili mladi nogometaši letnika 2010 iz Slovenije, Italije in Hrvaške.

Uporabna vrednost

Občinski praznik je prvenstveno namenjen krepitvi vezi med prebivalci občine in vseh, ki bogatijo življenje v njej. In čeprav jim je sredi dneva ponagajal dež, zlovešče bobnenje z neba, ki so ga prestreljevali svetleči jeziki, pa je ljudem podkurilo pod nogami, so se po golidi z neba vendarle vrnili in doživeli še enega v nizu glasbenih večernih zaključkov. Kljub večkratnim pljuskom z neba so ponudniki na stojnicah vztrajali in se tako še bolj posvetili najbolj vztrajnim ogledovalcem.

Ker je Jernej Bortolato promotor lokalne skupnosti in aktiven član območne obrtne zbornice, je na stojnici pri njem postala tudi direktorica in podžupanja Sežane Klementina Križman. FOTO: Barbara Pance

V oči so bodle umetnine lokalnega kamnoseka, ki je kreativno obrt iz kamna, iz katerega so izdelane tudi največje stvaritve človeštva, povzdignil v prefinjeno umetnost, uporabno in obenem všečno. Mojster Jernej Bortolato, ki si je priklesal oznako največjega ambasadorja lepote kamna v Sloveniji, s kraško naravno materijo, apnencem, tako rekoč živi in diha. To ne nazadnje dokazujeta certifikat Art&craft ter priznanje za delo zlata vitica, ki sta, kot izpostavljajo na Krasu, znak, da boste obiskali velikega mojstra. Če potrkate na duri Jernejevega kamnoseškega ateljeja na domačiji v Pliskovici v Dutovljah, vas poduči, kako pristopiti h kamnu, razumeti prvinske skrivnosti njegovega oblikovanja in si celo izdelati spominek za dom. Predvsem pa, da tradicionalni in večni gradbeni material pri lastniku zaživi z uporabno, ne zgolj z okrasno vrednostjo. Jernejev kamen zaživi tudi kot deska za odličen kraški pršut ali prostrani čeber za hlajenje rujne kapljice.

Na turnirju so sodelovali mladi nogometaši NK Brinje Grosuplje pod vodstvom vrhunskega trenerja Gorana Markoviča. FOTO: Matjaž Dremelj