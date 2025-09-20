Mojca Šetinc Pašek zamenjala stranko

Nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek se bo v ponedeljek pridružila poslanski skupini SD, je potrdila za spletni portal N1. Poslanska skupina Socialnih demokratov se bo tako povečala na osem poslancev.

Kot je Pašek Šetinc dejala za N1, se je za Socialne demokrate odločila, ker z njimi ves čas dobro sodeluje in se med njimi dobro počuti. »Socialni demokrati so resna stranka s tradicijo in stabilnim potencialom. Pokazali so, da se znajo pravilno opredeliti do vseh pomembnih družbenih vprašanj in se odgovorno soočiti tudi z lastnimi težavami, kar je redkost v slovenskem političnem prostoru,« je dodala.

Šetinc Pašek se bo sicer že v nedeljo udeležila tradicionalnega srečanja Socialnih demokratov v Mostecu, je še poročal portal.

Njen prestop v poslansko skupino SD so komentirali tudi v Gibanju Svoboda. Kot je na današnjem kongresu v Kopru dejal podpredsednik Svobode Matej Arčon, je to njena osebna odločitev in odločitev stranke, ki jo sprejema v svoje vrste. Sam tako ne vidi nobenih težav v nadaljnjem sodelovanju.

Pogosto kritična do Goloba

Mojca Šetinc Pašek je sicer o pridružitvi SD razmišljala že pred zadnjimi državnozborskimi volitvami. A se je nato odločila za kandidaturo na listi Gibanja Svoboda, na kateri je bila izvoljena v državni zbor. Poldrugo leto kasneje so jo iz Gibanja Svoboda izključili. Kot nepovezana poslanka je v svojih nastopih do potez največje vladne stranke ter še zlasti njenega predsednika in premierja Roberta Goloba pogosto kritična.

Na vprašanje N1, ali torej ponovno vstopa v koalicijo z Robertom Golobom, je Šetinc Pašek odgovorila, da "vsekakor ne". »Izbiram SD, stranko, ki je ta hip v koaliciji z Gibanjem Svoboda. Za Socialne demokrate sem se odločila, ker lahko skupaj največ prispevamo v korist Slovenije, pa tudi zato, ker sem na lastni koži občutila vso površnost enkratnih političnih eksperimentov, namenjenih zadovoljevanju posamičnih interesov,« je še dejala.