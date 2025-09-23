Šetinc Paškova trdi, da je s SD »bolj pristno«, Hojs jo zabija, da je kruhoborka

Poslanka Mojca Šetinc Pašek je od danes uradno članica poslanske skupine SD, po besedah njenega vodje Janija Prednika pa je tudi že podpisala pristopno izjavo k stranki. Pristop v stranki vidijo kot ojačanje poslanske skupine, ki po novem šteje osem članov. Nova poslanka pa verjame v politično prihodnost SD in napoveduje nadaljnje okrepitve.

Mojca Šetinc Pašek. FOTO: Leon Vidic, Delo

Šetinc Pašek se je v nedeljo tudi že udeležila srečanja Socialnih demokratov v ljubljanskem Mostecu, danes pa je potrdila, da se je o tem, ali naj gre v SD, odločala že pred prejšnjimi volitvami, ko je dobila vabilo tedanje predsednice stranke Tanje Fajon, če bi kandidirala na njihovi listi. Takrat se je odločila za Gibanje Svoboda, iz katerega pa so jo pred približno dvema letoma izključili.

S SD je »bolj pristno«, ve, da bodo »verjetno bodo zdaj prišli še drugi«

Od tedaj je v DZ delovala kot nepovezana poslanka in danes priznala, da je delo v DZ brez resne strokovne in siceršnje podpore zelo težko. Pri tem so ji pomagali tako kolegi iz SD kot Levice, a je bilo sodelovanje s SD »bolj pristno«. Zato se je tokrat odzvala povabilu prvaka SD Matjaža Hana in se priključila stranki, ki je bila njena »neke vrste intimna politična opcija«.

Je pa Mojca Šetinc Pašek dejala tudi, da, kot ve, »ni edini človek«, ki prihaja v vrste SD, »verjetno bodo zdaj prišli še drugi«. Na vprašanje, kdo to so, pa je dejala le, da so po njenem vedenju »to ljudje, ki se podobno kot jaz opredeljujejo za socialno demokracijo kot opcijo, ki lahko predstavlja prihodnost slovenski politiki z nekimi realnimi, resnimi življenjskimi rešitvami in vizijo za Slovenijo nekje do leta 2030, 2050, česar druge stranke trenutno, kolikor jaz vem, ne ponujajo«.

Hojsev komentar: »Kruhoborci so si od nekdaj so si želili biti tam, kjer je več možnosti za potico«

Prestop poslanke Mojce Šetinc Pašek pa ni ostal neopažen na desnem političnem polu. Bivši Janšev notranji minister Aleš Hojs se je takole odzval na omrežju X: »Intimne opcije posameznikov ⁦v državnem zboru

⁩ se spreminjajo skladno z iztekom poslanskega mandata. Kruhoborci bodo v naslednjih tednih svoje intimne politične opcije na veliko prodajali – od nekdaj so si želili biti tam, kjer je več možnosti za potico.«