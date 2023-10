Mojca Šetinc Pašek nad Šarca: pravi, da zanj veljajo enaka pravila kot za Ajanović Hovnikovo

Snemanje vojaškega resničnostnega šova razburja slovensko javnost. Na odločitev ministrstva, da za promocijo vojaškega poklica namenijo kar dva milijona evrov davkoplačevalskega denarja, so se odzvali tudi v Sindikatu ministrstva za obrambo. Pravijo, da je ta poteza nerazumna.

Sindikat je v odprtem pismu zapisal, da sicer podpirajo napore in sodobne pristope, da bi pritegnili mlade, a se jim zdi znesek, ki so ga pripravljeni odšteti, nerazumen. Dodali so še, da ministrstvo na drugi strani ignorira odločitve Sodišča EU in Vrhovnega sodišča glede plačila ur pripravljenosti pripadnikom Slovenske vojske. V zvezi s tem je namreč kar 1700 pripadnikov Slovenske vojske vložilo tožbo.

Šarcu so sporočili, da je edina realna promocija zadovoljen pripadnik, ki mu ni treba iskati pravice na sodišču, da prejme plačilo za opravljeno delo. Promocijski učinek dostojno plačanega vojaka pri pridobivanju novih pripadnikov SV je po njihovi oceni bistveno bolj verjeten od učinka resničnostnega šova.

Poslanka zahteva odgovornost

Na vse skupaj se je odzvala tudi poslanka Gibanja Svoboda Mojca Šetinc Pašek. Na družbenem omrežju je zapisala, da je stvar zanjo zelo jasna. »Za vse nas v politiki veljajo ista pravila politične odgovornosti in integritete. Če sta politična odgovornost in videz veljala za Sanjo Ajanović Hovnik, potem isti kriteriji veljajo tudi za Marjana Šarca. Zdaj pa si grem kupit sendvič.«