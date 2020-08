Moj otrok? Slovenec očetovstvo priznal star več kot 60 let

Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo.



Če sta ženska in moški poročena, je avtomatsko oče otroka mož



Za potrditev na upravno enoto - mama in oče hkrati

Priznanje očetovstva za otroke, ki niso rojeni v zakonski zvezi

Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti.

Priznanje in strinjanje Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Očetovstvo lahko prizna oseba, ki je razsodna in stara najmanj petnajst let.



Če se mati ne strinja s tem priznanjem ali če ne da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem očetovstva, vendar le v petih letih po rojstvu otroka.

Statistični urad Slovenije (SURS) je sporočil, da je bilo v 2019 podanih 10772 priznanj očetovstva. »Očetje, ki so v 2019 uradno priznali očetovstvo, so bili stari povprečno 33,7 leta, najstarejši med vsemi temi očeti pa so bili stari več kot 60 let.«Za 82,6 odstotkov teh se je to zgodilo že pred njihovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), za 13,3 odstotkov pa takoj v prvem mesecu po rojstvu. 145 otrok, za katere je bilo priznanje očetovstva podano v letu 2019, je bilo starih več kot eno leto (najstarejši so bili stari tudi že čez 40 let). Število priznanj očetovstva je bilo v letu 2019 za 127 nižje kot v letu 2018, so še razkrili na SURS-u.Očetovstvo je bilo ugotovljeno za 47 otrok in posvojenih je bilo 47 otrok (17 iz tujine). Do priznanja očetovstva pride na željo staršev. Gre za primere, ko otrok ni rojen v zakonski zvezi (starša nista poročena). Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere.V zunajzakonski zvezi mora oče izreči potrditev očetovstva na Upravni enoti ali Centru za socialno delo (CSD) ali v javni listini ali v oporoki. Partnerja, bodoči oče in mama, lahko to uredita že pred samim porodom ali takoj po porodu, po Zakonu o osebnem imenu pa najkasneje v 30-ih dneh po rojstvu otroka. Pomembno je, da prideta oba partnerja skupaj na Upravno enoto ali CSD.V letu 2019 je bilo v slovenskih porodnišnicah po še ne uradnih podatkih 18.946 porodov, kar je 177 ali 0,9 % porodov manj kot v letu 2018. A rodilo se je več otrok, saj so mamice rojevale tudi dvojčke in trojčke.