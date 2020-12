Mogoče se je premalo naredilo, mogoče iz strahu

Predpraznični čas je letos precej drugačen kot po navadi. Mesta so sicer okrašena, a tako rekoč brez življenja. Prazniki bodo minili brez bučnega proslavljanja in hrupa. Mir in tišina. V teh negotovih dneh smo obiskali Brezje, sicer najbolj obiskano točko med slovenskimi verniki in tistimi, ki tudi sicer radi prihajajo v to vas na Gorenjskem. Prijazno nas je sprejel dr. pater Robert Bahčič, rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča na Brezjah na Gorenjskem.Pater Robert je bil rojen v Brežicah, otroštvo pa je preživel v vasi Mala Dolina blizu Mokric. Najprej nam pove, da je njegova osebna pot tekla povsem normalno, saj ...