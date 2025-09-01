Modrooka Ami in Zappa sta se odzvala klicu divjine, iščejo ju že 17 dni!

V divjih in odročnih bovških gorah, na območju vasice Lepena, že skoraj tri tedne iščejo pogrešana psa pasme jakutska lajka. Črno-bela psa z modrimi očmi, podobna pasmi haski, sta po nesrečnem naključju lastnikoma sredi noči pobegnila od doma, se zapodila v hrib nad bližnjim kampom Klin ob reki Soči, zadnji GPS-signal trekerja, preden se je izpraznila baterija, je bil zaznan dve uri in pol pozneje okoli dva kilometra od hiše.

Po tistem ju ni videl nihče več, so pa psi sledilci že večkrat naleteli na njune sledi. Voznik tovornjaka, ki je vozil v smeri proti vasi Trenta, je pred dnevi opazil črno-belega psa, in to v istem času, ko je tudi neki domačin opazil podobnega v bližini.

17 DNI sta že pogrešana.

A kljub neutrudnemu iskanju, v katero so se poleg družin njunih lastnikov vključili tudi domačini, člani kinoloških društev s psi sledilci, upravitelji dronov, lovci, gorniki in drugi prostovoljci, ju še niso našli. Na začetku so ju iskali tudi psi in člani združenja K9, a so zaradi prezahtevnega terena odnehali. A lastnica štiriletnega Zappe Darinka Kralj in lastnik dvoinpolletnega Amija režiser Eduard Miler nista obupala in najditelju še vedno obljubljata 5000 evrov nagrade. Oba prosita obiskovalce tega območja, pohodnike ali turiste, naj sporočijo njima ali na policijo, če ju kje vidijo. Psa sta po vsem tem času prestrašena in se pred ljudmi skrivata, zato je malo verjetno, da bi se komu približala.

Tekla po nagonu

»Še vedno ju iščemo, a žal ni nič novega. Iščemo ju domači in prostovoljci s psi sledilci ter kamerami in droni. Hvaležni smo kinologinji Justini Potepan iz Kinološkega društva Sežana in njeni psički Beverlly, s katero sta zaznali že več sledi. Naj omenim še Vesno Fece, ki je v tem času zorganizirala že več iskalnih akcij in zbrala ljudi, ki so prišli na pomoč,« nam je včeraj, na 17. dan od izginotja, povedala Kraljeva.

Eduard Miler še upa, da ju bo kdo videl in to sporočil. FOTO: osebni arhiv

Klic divjine

Razložila nam je, da so jakutske lajke zelo posebni psi, saj so jih uporabljali za vleko sani na daljnem severu, v bližini polarnega kroga. »Ti psi niso lovci in so do ljudi zelo nežni in prijazni. A ko so skupaj, delujejo kot trop in tako se je tudi zgodilo, ko sta skupaj ušla. Ko smo se mi pred 17 dnevi ponoči z Zappo pripeljali v Lepeno, kjer smo sosedje z Eduardom, smo odprli prtljažnik avtomobila, in ko je moj pes skočil iz avta, je priletel sosedov Ami, bila sta zelo vesela in začela noreti, hoteli smo ju takoj zagrabiti, a sta se izmuznila in jo ucvrla. Vse to je trajalo nekaj sekund. Začela sta brezglavo noreti in teči po njunem nagonu, kot da vlečeta sani, in se oddaljila,« je razložila.

Lastnik mlajšega psa Amija, režiser Eduard Miler, že 50 let stalno živi v Lepeni, in je že od nekdaj navdušen nad severnjaškimi pasmami psov, predvsem nad njihovim prvinskim nagonom. Že pred 50 leti je imel polarnega samojeda z imenom Zappa (po legendarnemu kitaristu Franku Zappi), ki ga je spremljal na vajah in predstavah v gledališču, z njim je celo hodil na turneje.

Na pomoč tudi alpinist in snemalec Iskati ju je pomagal alpinistični pripravnik Gregor Konstantinovič, ki se je podal v najzahtevnejše terene, kamor drugi niso mogli, odzval se je tudi operater drona in fotograf ter snemalec Jani Kolman. Ves dan ju je iskal z dronom, vse preskeniral in približal z zelo močnim objektivom, a brez uspeha. »Res nenavadno, da mi ju nikakor ne uspe najti, res pa je, da gre za zelo zahteven in predvsem ogromen teren,« je dejal.

Kinologinja Justina Potepan s psičko Beverlly med iskanjem pasjih sledi FOTO: Gregor Konstantinovič

Utrujen od iskanja in nejevoljen zaradi medijskega pogroma in negativnih komentarjev na družbenih omrežjih, ki so se bolj ukvarjali z domnevno krivdo lastnikov pri pobegu psov kot s pomočjo pri iskanju, nam še enkrat razloži, kako sta tiste noči pobegnila. »Psa se imata zelo rada in sta znorela od veselja, ko sta se spet srečala. Bila sta kot v transu, kar naenkrat sta švignila stran. Zvabil ju je njun nagon, poklicala ju je divjina. Vsak lastnik severnjaka ali lovskega psa ve, da je nemogoče predvideti takšen pobeg in da se vsakemu lahko zgodi. Sicer pa se že dve leti intenzivno ukvarjam z Amijem in naredim po deset kilometrov na dan z njim, kadar pa sta skupaj z Zappo, je eden od njiju vedno na povodcu,« je povedal Miler.

»Še vedno obstaja tudi možnost, da ju je kdo pobral in kam odpeljal, morda v Italijo, kjer so ti psi zelo priljubljeni. Mi pa vsi še vedno upamo, da ju bo kdo kje videl in nam to sporočil,« je še dejal 75-letni režiser.