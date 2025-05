Modro cveti, platno naredi, Lanišče je po njem dobilo ime. Kaj je to? (FOTO)

Na začetku junija se bodo na eni od njiv v Lanišču blizu Škofljice pojavili nežni modri cvetovi. Zacvetel bo lan, ki so ga posejali v začetku aprila, na stoti dan v letu. Takšno je pravilo, povejo poznavalci te kulturne rastline.

Mnogi mladi lanu ne poznajo, saj je ta kulturna rastlina pri nas pozabljena.

V okolici Škofljice so lan ponovno posejali pred 17 leti. Nad njim sta se leta 2008 navdušila Ivanka in Janez Skubic s Škofljice, ki zelo dobro poznata vse postopke pridelave in predelave lanu od semena pa vse do kolovrata in ročnih statev, na katerih tketa platno.

Njun trud in prizadevanje za oživitev pridelave in predelave lanu je bil leta 2023 bogato nagrajen. Najprej sta prejela priznanje gibanja Kultura-Natura Naša Slovenija, potem pa so ju nagradili še z Murkovo listino, ki jo podeljuje Slovensko etnološko društvo. Na priznanji sta izjemno ponosna.

Začeli iz nič

»V želji, da bi obudil tisočletno tradicijo domačega kraja, sem začel pridelovati in predelovati lan,« je dejal 81-letni gospod Janez. »Prihajam namreč iz vasi, ki ima ime prav po lanu, iz Lanišča. Nekoč so imeli pri vsaki hiši kolovrat in trlice, statve so bile redkejše. Da so se lahko oblekli, so gojili lan. Leta 2008 smo vaščani ob praznovanju 780-letnice prve pisne omembe kraja Lanišče ponovno posejali lan. Nakar smo šli na ekskurzijo v Belo krajino, a vseh skrivnosti pridelave in obdelave lanu nam niso razkrili. Začeli smo tako rekoč iz nič, k sreči pa je bila že prva letina posejanega lanu dobra. Veliko trdne volje smo imeli, z veseljem pa smo se poglobili v delo. Pri nas pridelamo laneno seme na naraven način, brez kemikalij, delo pa v celoti opravimo ročno.«

4500 PR. n. š. so mumije ovijali v lanene tkanine.

Z lanom je veliko dela, zato opravila v zvezi z njim Janez pospremi z besedami: »Lan je lan, z njim je dela leto in dan.« Skubic se rad spopada z verzi, saj je napisal tako pesem Laniški lan kot tudi slavospev v verzih dvorcu Lisičje, ki je prav blizu Lanišča. Lan omenja sicer že Valentin Vodnik, prvi slovenski pesnik, ta pa je zapisal: »Terice pogačo, potico jedo, lanovi Slovencem cekine neso.«

Ivanka in Janez Skubic svoje ukvarjanje z lanom predstavljata tudi na različnih prireditvah. Sodelovala sta na Aninem sejmu v Višnji Gori, kjer sta se predstavila na stojnici Turističnega društva Škofljica. Vsako leto konec avgusta z veseljem sodelujeta tudi na domačem Prazniku trenja in predenja na gradu Lisičje, kjer obiskovalcem pokažeta vrsto opravil, ki jih zahteva obdelava lanenih stebel, predvsem njihovo trenje, delo na kolovratu in tkanje s priročnimi statvami.

Koristna rastlina Lan je zelo koristna rastlina. Seme oljnega lanu vsebuje 40 do 50 odstotkov maščob, 25 odstotkov beljakovin, štiri do deset 10 odstotkov sluzi, lecitin in vitamine A, B, D, E in F. Pomaga pri obnavljanju celičnih membran v sluznicah in koži, vpliva na telesno vitalnost, kožo, lase, normalno delovanje živčevja in še kaj. Laneno seme je zelo uporabno tudi kot vezivo namesto jajc. Preprosto namočite mleto seme v vodi za približno pol ure in nastalo sluz uporabite v testu namesto jajc. Zmleta semena, pomešana z medom, očistijo pljuča, zdravijo hripavost in kašelj.

Skubičeva sta ob hiši uredila poseben prostor, ki je namenjen prav lanu. »To je nekakšen center lanu na Škofljici oziroma v Lanišču,« je dejal Skubic. Tu se srečujejo z Olgo Marguč, ki zelo dobro pozna lan in je pripravila drobno knjižico z naslovom Lan vsak dan, ter s Tončko in Petrom Palom, ki sta velika navdušenca znamenite kulturne rastline, ki se pogosto pojavlja tudi v križankah. Vsi so člani domačega turističnega društva, gospa Tončka pa je celo predsednica TD Škofljica. Delo zakoncev Skubic zdaj z velikim veseljem nadaljuje tudi mladi Gašper Nardin iz bližnjega Lanišča.

Zdravilno seme

Da je ljubezen do lanu zares iskrena in pristna, v društvu dokazujejo tudi z lično oblikovanimi izdelki, ki so jih pripravili za tržišče. To so lanomed, mleta lanena semena z medom, laneno seme in čokolada Baronica z lanenimi semeni. Poleg tega imajo v ponudbi dva tekstilna izdelka, laneno vrečko in lanen nadprt.

V Turističnem društvu Škofljica želijo imeti tudi svoje spominke, ki bi bili nekaj posebnega in jih drugje nimajo. »Spominki morajo biti uporabni,« pravi predsednica društva Tončka Pal, ki je predlagala laneni namaz z medom. »Obe sestavini imata dolgoletno tradicijo v naših krajih. Takoj se je porodila ideja o čokoladi z lanom, ki smo jo poimenovali Baronica, ker je na našem dvorcu Lisičje nazadnje živela baronica. Želeli smo še en cenejši spominek, tako da smo zapakirali še eko laneno seme v vrečko, ki spominja na vrečko za kavo.«

Mnogi mladi lanu ne poznajo, saj je ta kulturna rastlina pri nas pozabljena. Sejejo ga še v Beli krajini in na Štajerskem, morda še kje. Že 3600 let pred našim štetjem so laneno platno poznali stari Egipčani, Grki, Rimljani in Hebrejci. Mumije iz okoli leta 4500 pred našim štetjem so bile že ovite v fine lanene tkanine. V srednji Evropi so lan poznali koliščarji, tudi tisti, ki so si svoja bivališča postavili na današnjem Ljubljanskem barju. Pridelovali so laneno seme, ki je zdravilno, iz lanenih vlaken pa so izdelovali vrvi, mreže in tkanine.

Ivanka in Janez Skubic z opremo za predelavo lanenih stebel FOTO: Primož Hieng

Tradicijo zakoncev Skubic nadaljuje tudi mladi Gašper Nardin iz Lanišča. FOTO: Primož Hieng

Na gradu Lisičje vsako leto pripravijo praznik trenja in predenja. FOTO: Primož Hieng