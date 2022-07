»Veseli smo in ponosni, da se je Gasilska zveza Slovenije (GZS) odločila ta veliki mednarodni dogodek organizirati v našem knežjem mestu. Vsi smo v pričakovanju številnih tekmovalcev, pa tudi drugih obiskovalcev, in menim, da smo se na prireditev tudi vsi dobro pripravili,« pravi celjski župan Bojan Šrot. Mestna občina Celje je nekaterim gasilskim ekipam zagotovila nastanitev v 11 osnovnih in srednjih šolah, nekaj jih bo nastanjenih pri drugih namestitvenih ponudnikih. »Občina je vložila prek 50.000 evrov v pripravo stadiona Kladivar, kjer bodo potekala tekmovanja, za obiskov...