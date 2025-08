Modra svetloba v Piranu pričara večerni spektakel (FOTO)

Pogled na znameniti mandrač na naši priljubljeni obalni destinaciji že ob vstopu v mesto očara vsakega obiskovalca. Prek njega in v njem privezanih lenobno pozibavajočih se najrazličnejših manjših plovil se namreč odpira navdušujoč pogled na Tartinijev trg in veličastno cerkev nad mestom.

Te dni pa je za tiste, ki se sprehajajo ob njem v toplih večerih, postal še bolj atraktiven. V soglasju z Zavodom RS za varstvo narave je Okolje Piran namreč poskrbelo, da ta pogled vsako noč, a le med 21. in 24. uro, dobi še dodatni sijaj. Veličastno osvetlitev.

Ljudje smo v urejenem in osvetljenem prostoru praviloma previdnejši. FOTO: Občina Piran

Modre luči svetijo tri ure na noč. FOTO: Občina Piran

7 luči osvetljuje mandrač.

Nočno doživetje

Podjetje Elektria, d. o. o., je namreč v začetku julija na dno notranjega oziroma malega mandrača namestilo sedem modrih luči in mu tako omogočilo podvodno osvetlitev. Odmevi na to sodobno novost so med domačini različni, a na občini upajo, da bo osvetlitev podobno kot javna razsvetljava v parkih in na trgih pripomogla tudi k odgovornejšemu ravnanju številnih obiskovalk in obiskovalcev mesta.

Dodajajo, da modra svetloba v morju nima le estetske funkcije in da je tudi izviren poziv k večjemu spoštovanju morja. Z njo ne prispevajo le k izboljšanju nočnega doživetja mesta, ampak tudi spodbujajo oziroma vzgajajo bolj kulturen odnos do morja kot skupne vrednote. Ljudje smo namreč v urejenem in osvetljenem prostoru praviloma previdnejši in veliko bolj zadržani pri odmetavanju odpadkov vanj.

Tako bo do konca septembra. FOTO: Občina Piran

Piran vsako leto pritegne množico tujih obiskovalcev. FOTO: Tomi Lombar

Morje v mandraču je tako v večernem času še bolj modro in za nekatere tudi bolj očarljivo. Tako bo do konca septembra, ko bodo luči odstranili, da z njimi ne bi motili življenja pod gladino. Zato že zdaj gorijo le tri ure na večer.