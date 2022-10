Modna šivilja Helena Trobentar jih je oblekla po starem

Ljubno ob Savinji v tem letu doživlja stoto obletnico začetka kulturnih dejavnosti v malem predalpskem kraju pod planinami Travnik, Komen in Smrekovec. Slikoviti kraj s kakšnimi 2500 prebivalci je kažipot nekdanje kulturne dediščine v Zgornji Savinjski dolini. O tem je že večkrat podal visoke ocene, nekatere tudi zapisal v javnih občilih, vodilni slovenski etnolog dr. Janez Bogataj.

Mojca Kumprej z avizom skladbe Cvetje v jeseni.

Kot je dejal, vse temelji na vrlih ljudeh, na njihovih nekdanjih opravilih, marljivosti ter posebnostih, kot so kmečka, vlcerska in maloobrtna ter dela na tamkajšnjih domačijah. Tu je po oceni etnologinje dr. Marije Makarovič tudi meja pristne oblačilne kulture, ki se je razvijala v osrednjem delu te zelene doline med mozirskimi planinami ob Savinji ter Dobrovljami, Čreto in Menino ob reki Dreti. Sotočje obeh rek je tudi zlitje pristnega kulturnega vpliva, ki ga spoštljivo negujejo kot intelektualno in obrtno dobrino redki, a vztrajni domačini. Zato 100 let kulture na Ljubnem pomeni tudi oživitev običajev, oblačilne kulture, ljudske pesmi, plesa in s tem povezane lepote sobivanja.

Osrečuje sebe in druge

Zvonka Kladnik, predsednica KD Ljubno.

Da bi nekatera od teh področij strnili v zgodbe in oplemenitili spomin na začetke kulturnega dogajanja na Ljubnem, so skozi leto pripravili več prireditev v novi sodobni dvorani nekdaj večnamenskega doma, zdaj kongresnem centru KLS. Ena zadnjih prireditev je bila Predstavitev oblačilne kulturne dediščine in folklore. Plesno in delno glasbeno dogajanje je bilo podlaga predstavitvi oblačilne kulture za različne namene, večinoma z uporabo oblačil iz posameznih obdobij ter priložnosti; otroške igre in plesi, ples mladine, veselje na vasi, folklorni nastopi, splet poroke na kmetiji, nastop ljudskih pevk, vse okvirjeno v nastop citrarke domačinke Mojce Kumprej ter voditeljskega para Ane in Polone. Domala vsi nastopajoči, z izjemo članov folklorne skupine Oštarija iz Bočne, so bili oblečeni v oblačila in kostume modne šivilje, velike etnološke zanesenjakinje na področju oblačilne kulture Helene Trobentar.

Simpatični, lepi in izjemni Facki z OŠ Gornji Grad.

Nekdaj izjemno uspešna podjetnica, zaljubljena v svojo ustvarjalnost in izročilo nekdanjih žniderjev, je osrednji del svoje poklicne kariere delovala v Kamniku, življenjske okoliščine pa so jo pripeljale v idilični kraj pod Tirske peči in Planino. Tu je v stiski življenjske in zdravstvene agonije ponovno sestavila vse sinergije svoje biti in v novem domu zbrala skoraj čudežno moč. Za tretje življenjsko obdobje se je odločila ustvarjati ljubiteljsko, saj, kot nam je dejala, pač še zmore prav tisto, za kar je živela desetletja in osrečevala sebe ter morda mnogo drugih. Njena splošna inteligenca, nadarjenost v oblikovanju ter strokovnost s področja mode in kulture oblačenja so ji spretnih rok in fantastične predstave vrnile močno željo do življenja in nujnost po ustvarjanju.

Špela in Nejc sta lep par.

»Temu kraju še v tem življenju želim, da se ohranja lepota modnega poklica in oblačenja, saj, kot pravi izrek, šele obleka naredi človeka?!« S tem vodilom in mnogimi prošnjami je bolj za svoje notranje hotenje ustvarila še veliko dobrega dela, brez hlepenja po materialnem zadovoljevanju, saj ji je na neki način vrnjeno življenje pokazalo vso lepoto njene življenjske filozofije in moči.

Tako je ustvarila na stotine unikatnih kompletov in posameznih replik zelo starih in nekoč modnih oblačil. Skoraj dvourna predstavitev na kulturnem podiumu na Ljubnem je bil nedvomno eden najsvetlejših doživetij v njenem življenju. Izvrstno dekorirana scena iz oranžnih vrtnic krep papirja, tudi izdelek domačinke, je razmejil območje predstavitve simboličnih dogodkov, v katerih so nastopili srečni ljudje; otroci, mladenke in plesna mladina, folkloristi ter pevke v tretjem obdobju življenja.

Za zaključni žur so poskrbeli folkloristi Oštarije iz Bočne.

Vsi v oblačilih tistih lepih časov. Z igrami in plesi otrok so nastopili Otroška skupina Facki iz OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, pražnje opravljeni Podplaninci izpod Travnika (Ljubno), mladi folkloristi Verine zvezdice iz OŠ Marije Vere iz Duplice, Ljudske pevke Predice iz Kamnika (vsi v Heleninih oblačilih) ter plesni pari FS Oštarija iz Bočne. Za izjemno predstavitev so zaslužne srčne dame Marija Vincek (Facki), Vanja Hočevar (Verine zvezdice), Angelca Jagodic (Predice) ter Janez Oštir (Oštarija). Kulturnega spektakla veličastnega dogodka ob 100-letnici kulture na Ljubnem pa ne bi bilo brez srčnih dam Helene Trobentar in Zvonke Kladnik (KDL).

Janez Oštir je vrtel in vrtel.

Čestitke Heleni Trobentar (desno) za veličastno predstavo njenih kostumov in oblačil.

100 let kulture praznujejo.