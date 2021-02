Močno je snežilo, zapadlo tudi do 40 centimetrov snega (VIDEO)

Obilnega sneženja so se najbolj razveselili na severu države, kjer je do večera zapadlo tudi do 40 centimetrov snega. Po podatkih portala Neurje.si je močno snežilo tudi ponekod v Podravju, Slovenskih goricah in Prekmurju.



Po podatkih Arsa je v zadnjih 12 urah največ snega zapadlo na Voglu, nekaj centimetrov debele snežne odeje pa so se razveselili tudi v nižjih predelih. V Mariboru, Jeruzalemu, Gačniku, Rogaški Slatini in na Ptuju je zapadlo do dva centimetra svežega snega, na Rogli osem.







Padavine so do jutra večinoma ponehale.



V četrtek bo dopoldne še pretežno oblačno s kakšno snežno ploho, popoldne se bo postopno jasnilo, piše na spletnih straneh Arsa. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj.



Najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 1, na Goriškem in ob morju okoli 5 stopinj.



Je tudi pri vas snežilo? Pošljite nam fotografijo ali video, koliko snega je zapadlo.





Hidrološko opozorilo za Slovenijo

V večjem delu države reke že upadajo, pretok Ljubljanice, ki se razliva na Ljubljanskem barju je ustaljen. Zmerno še naraščajo Krka s pritoki, posamezne reke v vzhodni Sloveniji ter Vipava in Sava v svojem spodnjem toku. Vodnatost rek je velika, poročajo z Uprave za zaščito in reševanje.



Danes bo večina rek po državi še naprej upadala. Zmerno bo naraščala Krka s pritoki in Sava v svojem spodnjem toku, pretok Vipave se bo dopoldan ustalil. Ljubljanica se bo razlivala na običajnih območjih, gladine ojezerjenih kraških polj se bodo še nekoliko povišale. V petek in ob koncu tedna bodo reke upadale, kraška polja na Notranjskem bodo ostala ojezerjena. Vodnatost rek bo sprva še velika, ob koncu tedna pa bo imela večina rek že srednjo vodnatost.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: