Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Gorijo alarmi za točo

Agencija za okolje (ARSO) je opozorila, da se je močnejša nevihtna celica dosegla našo državo. Ta je že zajela Slovensko Istro, zdaj pa se pomika od Primorske proti Notranjski.

»Nad jugozahodno Slovenijo je trenutno močnejša nevihta, ki se pomika proti vzhodu. Samodejna postaja Kubed je v preteklih 30 minutah zabeležila 24,8 mm padavin. V prihodnjih urah so močnejše nevihte možne tudi drugod po Sloveniji,« so sporočili z Arsa.

Ob 12.45 velika verjetnost toče napovedana za Goriško in Notranjsko.

FOTO: Arso

Na Neurje.si poročajo, da se širi močan nevihtni pas, v katerem je verjetno lepo izoblikovan shelf cloud (poličast oblak). Možni so močnejši sunki vetra, prisotna pa je lahko tudi manjša toča.

Arso pojasnjuje, da je ozračje danes izjemno vlažno in nestabilno. To pomeni, da se hitro tvorijo močne nevihte, ki jih spremljajo kratkotrajni, a siloviti nalivi. Prav v takšnih razmerah pa se pogosto pojavi tudi toča.