Močan veter v Medvodah odkrival strehe

Popoldne so dele Slovenije zajele plohe in nevihte. Območje občine Medvode je okoli 14. ure zajelo neurje z močnim vetrom, ki je delno odkril strehe sedmih objektov in podrl več dreves. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila 11 dogodkov s tega območja.

Posledice vetroloma na območju Medvod so odpravljali gasilci sedmih prostovoljnih društev, je sporočila uprava za zaščito in reševanje. O morebitnih nevšečnostih z drugih območij po državi za zdaj ni poročil.