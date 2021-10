Močan veter rušil vse pred seboj, eno drevo končalo na avtu

Opozorilo Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo v petek zjutraj na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem še lahko dosegali hitrost 100 do 120 kilometrov na uro.

V preteklem dnevu je bilo na območju Slovenije zaradi močnega vetra po podatkih uprave za zaščito in reševanje zabeleženih skupno 65 dogodkov, ki so zahtevali posredovanje, od tega največ na območjih slovenske Istre in Notranjske (26). V večini primerov je veter podiral drevje preko cestišč, v enem primeru je drevo padlo preko osebnega vozila. Poškodoval je osem ostrešij objektov, podrl tri drogove elektrodistribucijskih in dvoje telekomunikacijskih vodov. Posredovalo je 29 gasilskih enot, prav tako so bile na terenu komunalne in druge službe.Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno ponekod še rahlo deževalo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji. Popoldne bo dež ponehal, v jugovzhodnih krajih šele proti večeru. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem sprva zmerna do močna burja, ki bo čez dan nekoliko oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 °C.Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. Še bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem okoli 12, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 19 °C.