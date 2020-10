Močan veter po Sloveniji odkriva strehe in podira drevesa

Podrto drevo popolnoma zaprlo cesto

Večji del Slovenije je obarvan rumeno, kar opozarja, da bodite pripravljeni. FOTO: Meteo.si

Po nekaterih delih države, predvsem na severnovhodu, je popoldne veter povzročal kar nekaj preglavic. Uprava za zaščito in reševanje poroča o številnih intervencijah zaradi vetroloma.Malo pred 14. uro je zaradi vetra na cesto Spodnji Velovlek–Podvinci v bbčini Ptuj padlo drevo in oviralo promet. Gasilci PGD Podvinci so drevo razžagali in odstranili s cestišča. Pol ure kasneje je v naselju Koračice v občini Sveti Tomaž močan sunek vetra podrl drevesi na cesto. Gasilci PGD Koračice so drevesi razžagali, odstranili ter počistili cestišče.Okoli 14.45 je na relaciji Ivanjkovci–Mihalovci v občini Ormož močan sunek vetra podrl dve drevesi na cesto. Gasilci PGD Ivanjkovci so drevesi razžagali, odstranili in počistili cestišče.Ob 16.18 se je v naselju Ostenk, občina Trbovlje, zaradi vetra na vodnike telefonske napeljave podrlo drevo in popolnoma zaprlo lokalno cesto. Posredovali so gasilci PGD Trbovlje, ki so ob pristnosti dveh dežurnih delavcev Telekoma drevo podrli, razžagali, odstranili s cestišča in s tem omogočili promet. Na kraju je bila prisotna tudi policija.Ob 16.34 je v naselju Straže, občina Lenart, veter odpihnil slemenjake na strehi stanovanjske hiše. Gasilci PGD Selce so slemenjake pritrdili nazaj. Ob 16.58 je v Markovcih močan veter poškodoval del pločevinaste strehe na cerkvi. Gasilci PGD Markovci so zavarovali kraj ter nudili pomoč delavcem krovskega podjetja pri sanaciji strehe.