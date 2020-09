Močan veter odkril streho, voda poplavila šolo

Meteorna voda zalila šolo

Meteorne vode pa so v torek zalile hodnik, kabinet, učilnico in del telovadnice OŠ 8 talcev Logatec, kjer potekajo dela na prizidku k šoli, je povedala ravnateljica šole Karmen Cunder. Posredovati so morali gasilci, pouk v dveh učilnicah pa še vsaj tri dni ne bo mogoč.



Kot je pojasnila Cundrova, so uspeli pouk v živo vseeno ohraniti z združevanjem dveh skupin pri predmetu Naravoslovje in tehnika ter rotiranjem enega od dveh razredov, ki sta ostala brez učilnice, po učilnicah ostalih razredov, medtem ko imajo ti športno vzgojo. Pri tem sicer še niso uspeli misliti na preventivne ukrepe glede covida-19 je priznala ravnateljica in dodala, da gre za začasno rešitev. Po njenih navedbah je poplavljena ena učilnica, druga pa je nedostopna zaradi poplave na hodniku.



Do poplave na površini 150 kvadratnih metrov je po navedbah gasilcev prišlo zaradi napake pri gradnji prizidka šoli. Po navedbah Cundrove pa še ni jasno, zakaj točno je prišlo do poplave. »Pri gradnji prizidka so morali odpreti del strehe, da so lahko betonirali novo ploščo. Ta del strehe so sicer zakrili nazaj, ampak še ni bilo žlebov in napušča.« Prav tako del plošče, na katero je bila začasno speljana voda, ni končan, je dejala Cundrova.



Ob 16.44 je v naselju Libanja v občini Ormož močan sunek vetra odkril del strehe na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Ivanjkovci so odkrito streho na površini okoli 20 kvadratnih metrov prekrili s folijo, poroča uprava za zaščito in reševanje.Po napovedih vremenoslovcev na Agenciji za okolje (Arso) zvečer in v prvem delu noči zlasti na zahodu občasno še krajevne padavine, ki pa bodo ponoči ponehale, jasnilo se bo. V četrtek bo ponekod po nižinah nastala megla. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Čez dan bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z nekaj dežja. Drugod bo deloma sončno s kakšno kratkotrajno ploho. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija.V noči na petek se bodo padavine na zahodu okrepile in se v petek razširile nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo južni veter, ob morju okrepljen jugo. V soboto bo dež ponehal. Hladneje bo, na Primorskem bo pihala burja, še napovedujejo na Arsu.