Močan potres tresel tla celo minuto

Okoli 12.30 po tamkajšnjem času je Indonezijo stresel močan potres. Tresenje tal z epicentrom na otokih Talaud, 260 kilometrov jugozahodno od mesta Mati na Filipinih, je imelo magnitudo 7,0.»Trajalo je zelo dolgo, treslo je gotovo minuto«, ​»Močno tresenje«, ​»Začelo se je z rahlim tresenjem in postajalo vse močnejše. Trajalo je gotovo eno minuto«, so le nekatera izmed pričanj ljudi s prizadetega območja, ki uporabljajo aplikacijo Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC). Ali tudi zaradi tokratnega potres obstaja nevarnost cunamija, ni znano. Po poročanju EMSC so tresenje tal čutili tudi 800 kilometrov stran.Alarm zaradi možnosti cunamija so sicer prižgali v petek prejšnji teden, ko je potres z magnitudo 6,2 stresel indonezijski otok Sulavezi. Zrušile so se številne stavbe, tudi bolnišnica, umrlo pa je najmanj 73 ljudi. Poškodovanih je več kot 820, več kot 27 tisoč pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.