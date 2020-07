Mobilna aplikacija »nesmiselna, saj si je ne bo naložil nihče«

Ob današnji obravnavi predloga zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida 19, so na seji odbora DZ za delo med drugim padale kritike na račun mobilne aplikacije, ki jo uvaja vlada za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena.



Uporaba aplikacije bo prostovoljna, razen za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne. »Ti si bodo morali aplikacijo obvezno namestiti,« je povedal minister Janez Cigler Kralj. Določbe o aplikaciji so v zakonsko besedilo zapisane iz preventivnega vzroka, in sicer z namenom varovanja zdravja in življenja ljudi.



A opozicija je do aplikacije kritična in opozarja, da je vlada med socialne ukrepe skrila nadzor nad državljani in represijo. »Počasi uvajate diktaturo,« je predstavnikom vlade očitala Lidija Divjak Mirnik (LMŠ). »Predlagana zasnova mobilne aplikacije temelji na napačnem izhodišču, da ne gre za obdelavo osebnih podatkov,« je dejala pravnica državnega zbora in pojasnila, da aplikacija, kljub temu da je anonimna, temelji na obdelavi osebnih podatkov tistih oseb, za katere bo uporaba obvezna.



Drugi val epidemije je že tu, danes pa odločamo šele o pripravi nanj, pa je opozorila Tina Heferle (LMŠ). Tudi ona je kritična do mobilne aplikacije, saj epidemija po njenem mnenju ne bi smela biti razlog za prekomerno poseganje v človekove pravice in svoboščine. Določbe o aplikaciji ne sodijo med interventne ukrepe, je opozorila in dodala: »Vlada poskuša policijsko disciplinirati in nadzorovati državljane, in to v imenu novega koronavirusa.«



Sicer pa v LMŠ menijo, da aplikacija ne bo imela nobenega učinka, saj si je večina prebivalcev ne bo namestila na svoje pametne telefone. »To pa zato, ker vam ljudje ne zaupajo več,« je predstavnike vlade opozorila Divjak Mirnikova.