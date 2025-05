Množica na planinski tromeji: z nageljni na gori jurišev (FOTO)

Na planinsko tromejo občin Mislinja, Slovenj Gradec ter Velenje so se ljudje množično odpravili peš, tudi s kolesi ter organiziranimi prevozi so se povzpeli na planoto bojev legendarne XIV. divizije – Graško Goro. Tam se je na športnem igrišču že pred 11. uro zbralo več kot 1000 obiskovalcev, da proslavi praznik dela. Dogodek so tokrat organizirali Festival Velenje, Kulturno društvo Graška Gora ter sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) in premogovnika (SPESS) v sodelovanju z velenjsko mestno občino.

V programu so sodelovali pihalna godba premogovnika, Moški pevski zbor Kajuh ter skupina Spev. Ob slovenski himni ter internacionali se je množica dvignila v vsej praznični veličini in zanosu. Ljudje so zapeli skupaj z zborom, mnogi s stisnjenimi pestmi in nageljni v rokah so izrazili neverjetno energijo ter moč, ki jo na tej gori jurišev manifestirajo že 80 let. Še vedno opominjajo vsakokratno oblast v samostojni državi, da imajo prednost pred vsem drugim častno delo, dostojno plačilo za delo, solidarnost in kultura sobivanja.

Srečale so se tri občine, z leve: župan Velenja Peter Dermol, Mislinje Bojan Borovnik in slovenjgraški podžupan Peter Pungartnik.

Tudi orkester Premogovnika Velenje je dvigal vzdušje.

V imenu sindikatov je zbrane nagovoril predsednik SKEI Velenje Žan Zeba: »Morda bi morali na vse večje težave ter pozabo oblasti do spoštovanje delavskih pravic, na dolžnosti države do malega človeka in solidarnosti opozarjati glasneje in bolj neposredno. Ogromno je ljudi, ki težko preživijo s plačo, mnogo upokojencev trpi v pomanjkanju, težko je mladim in osamljenim. To moramo ustaviti!«

Simbolična gora

Slavnostni govornik, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, pa je poudaril, da sta praznik delovnih ljudi in zbiranje na tej simbolični gori tradicija, ki se ne bo ustavila, saj naša politika mnogokrat usodno vpliva na življenje in dostojanstvo. »Pričakujemo zaščito vseh zaposlenih, v Šaleški dolini predvsem tudi vseh rudarjev in njihovih družin v stebru premogovništva in energetike. Pričakujemo in zahtevamo pravičen prehod iz premogovne regije ter pravočasno ukrepanje s sprejetjem zakona o zapiranju Premogovnika Velenje,« je Dermol sporočil zbranim.

Praznovanje je bilo radostno.

Donela je pesem iz ubranih grl.

Osrednjemu programu je sledilo polaganje venca k spomeniku XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone pod Hriberškovim vrhom. Venec so položili župan Velenja Dermol, podžupan Slovenj Gradca Peter Pungartnik, župan Mislinje Bojan Borovnik, predsednik SKEI Velenje Zeba ter predsednik Kulturnega društva Graška Gora Drago Plazl. Srečanje je nato potekalo v znamenju prijetnega druženja in poziva k spoštovanju vrednot, kot so solidarnost, vztrajnost in enotnost.