Mnogo prezgodaj prenehalo biti srce mladega zdravnika

Župan občine Hrastnikje na družbenem omrežju objavil, da je umrl družinski zdravnik dr.. Med Hrastničani je bil spoštovani zdravnik, v obdobju koronavirusa pa je pomagal v Domu starejših Hrastnik, kjer je bilo v zadnjih tednih žarišče okužbe z novim koronavirusom.Funkl se je od pokojnega 39-letnega zdravnika Ejupija poslovil z ganljivim pismom na facebooku (objavljamo v celoti): »Dolgo po prejetem klicu sem obsedel za mizo v pisarni, z mislijo, da tega klica v resnici ni bilo in si vse to le domišljam. Ne more biti. Pri 39. letih, poln načrtov, optimizma in dobre volje. Nazadnje sva bila v kontaktu pred dvema dnevoma, ko sem se mu zahvalil za pomoč in mi je poln optimizma sporočil, da se situacija s koronavirusom v Domu starejših Hrastnik počasi umirja. V telefonskih pogovorih je vedno ob pozdravu, vprašal kako sem. Skupaj z Dr. Zupan je v zadnjem obdobju skrbel za vse oskrbovance v Domu starejših, za številne občane in občanke v ambulanti, se udeleževal številnih sestankov, iskal rešitve in bil dosegljiv dobesedno 24 ur na dan. V enem zadnjih pogovorov sva govorila o pomembnosti nujne medicinske pomoči v Hrastniku, kjer je ekipa ZD Hrastnik v zadnjih nekaj mesecih uspešno posredovala pri oživljanju naših občanov. Na današnji dan, žal ne. Dr. Betim Ejupi. Velik človek, mož, oče, zdravnik, sodelavec, prijatelj in še marsikaj! Počivaj v miru!«Od spoštovanega zdravnika Ejupija, ki je za seboj pustil dva otroka in soprogo, se poslavljajo tudi njegovi poklicni kolegi zdravniki. Napovedali so, da bodo družini tudi pomagali.Iz uredništva Slovenskih novic svojcem izrekamo iskreno sožalje.