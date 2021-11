Mnogi imajo težave z aplikacijo zVem. Poglejte, kako lahko rešite težavo

Na družbenih omrežjih smo opazili, da ima kar nekaj ljudi v zadnjem času težave pri uporabi aplikacije zVem. Kot nam je uspelo razbrati, so težave nastale z novo posodobitvijo aplikacije. Precej pa se zakomplicira tudi v primeru, da se je nekdo cepil in ima potrdilo o cepljenju, potem pa kljub temu zboli in mu zato staro potrdilo o cepljenju ne velja več, novega potrdila o prebolevnosti pa ni dobil.

V primeru, da vam mobilna aplikacija zVem noče skenirati QR-kode, bo morebiti pomagalo, če storite sledeče:

- Izbrišite podatke aplikacije v nastavitvah ali

- Odstranite aplikacijo in jo ponovno naložite.

Kot so znali povedati uporabniki omrežja Twitter, so opisane težave, ker je pred dnevi potekel javni ključ, ki so ga imelia za strare QR-kode. Eden izmed uporabnikov pa poroča, da je težava v shranje nem chache. Skratka, će naletite na težave, najprej poskusite zgoraj opisano.