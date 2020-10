Mnenje pravnika: Policijska ura je protiustavni ukrep

Ustavni pravnikmeni, da je policijska ura oziroma prepoved gibanja od 21. zvečer do 6. zjutraj, ki ga je vlada uvedla za zajezitev širjenja koronavirusa , »ne samo nesorazmeren, pač pa tudi protiustaven ukrep«.Kot je zapisal v mnenju, ki ga je objavil na svoji spletni strani, si vlada z zakonom jemlje pravico, da »stori nekaj, kar ji ustava ne dovoljuje: da prepove gibanje na območju celotne države, ne da bi razglasila 'izredno stanje'«.Poleg tega bi vlada po njegovem mnenju lahko isti legitimni cilj v javnem interesu (preprečevanje, omejitev in zajezitev širjenja nalezljive bolezni) dosegla z milejšimi ukrepi. »Za prepoved gibanja in policijsko uro ni niti razumnih razlogov. Država ni navedla niti prepričljivih argumentov o 'primernosti' in 'sorazmernosti' takšnega ukrepa,« je še zapisal.Ob tem se sklicuje na 32. člen Ustave RS. »Država sme prepovedati gibanje in določiti policijsko uro samo, če razglasi izredno stanje. Če izrednega stanja ne razglasi in gibanje v in po državi prepove, ravna protiustavno,« meni Teršek in dodaja, da je protiustaven tudi 39. člen zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega je vlada izdala ukrepe.