Mlin na veter spet melje

Minule dni dokaj toplo zimsko vreme kar vabi na zanimive, predvsem krajše izlete v domačem okolju, ki ga pogosto premalo poznamo, kakor tudi na daljša vandranja. Na ta način si lahko v času korone odpravimo dolgočasje, tovrstni izleti pa niso povezani s posebnimi izdatki. Tako je obiska še kako vredna Stara Gora, ki je poleg Blaguškega jezera osrednja izletniška destinacija v občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

Krušna peč za 14 gibanic

Turističnoinformacijski center FOTO: Oste Bakal

Na Stari Gori, gre za enega od 27 krajev v omenjeni občini, živi po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije vsega 84 ljudi. Skozi kraj so speljane turistična učna pot Breza, kolesarska pot Slovenske gorice in vinsko-turistična cesta. Tam od leta 1928 deluje tudi prostovoljno gasilsko društvo, ki je pred leti zgradilo nov gasilski dom z dvorano, v kateri je prostora za 200 gostov. Ta služi za številne kulturno-prosvetne in druge namene v kraju. Posebna značilnost doma je, da imajo krušno peč, v kateri je moč naenkrat speči 14 znanih prleških gibanic.

Stara Gora leži v osrčju Slovenskih goric na vrhu nizkega slemena nad dolino reke Ščavnice in dokaj široke doline Turje na jugu. Naselje obdajajo njive, sadovnjaki in vinogradi, na senčnih straneh pa gozd. Stara Gora je v zadnjih letih vse bolj priljubljena turistična točka pohodnikov, kolesarjev in organiziranih skupin izletnikov, saj ima kljub majhnosti številne kulturne in turistične zanimivosti.

Mlinsko napravo s kamnoma poganja vetrnica, ki je pritrjena na gibljiv pogonski del, saj se mora vedno usmerjati v smeri vetra.

Skoznjo vodi Lipov gaj, drevored s 60 drevesi. V prostorih nekdanje šole je danes etnološki muzej s kmečkim in obrtniškim orodjem, nasproti pa stoji mogočna baročna cerkev Svetega Duha iz leta 1697, ki se ponaša s pozlačenimi oltarji ter z drugimi najstarejšimi orglami v Sloveniji.

Cerkev Svetega Duha FOTO: Oste Bakal

Cerkev je bila sezidana po naročilu grofa, gradili so jo tri leta, poslikal jo je italijanski slikariz Gumina. Posebno zanimiv pa je Bečev mlin z vsemi prvinskimi elementi; še leta 1957 je mlel zrnje na Kokolajnščaku, 1996. pa so ga prestavili na Staro Goro in obnovili. Danes spet melje, seveda le v turistične namene. Mlinsko napravo s kamnoma poganja vetrnica, ki je pritrjena na gibljiv pogonski del, saj se mora vedno usmerjati v smeri vetra.