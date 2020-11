V nedeljo ob 17. uri so policisti na cesti Šmarje–Puče peljali za motoristom, ki je pri srečanju s policijsko patruljo obrnil in kljub znakom ni ustavil. Nato je s skuterjem zapeljal v obcestni kanal.



Ob prijetju je vpil in žalil policiste, poleg tega ni hotel povedati, kdo je.



Med postopkom so ugotovili, da gre za 16-letnika. Obravnavajo ga zaradi za več različnih kršitev cestnoprometnih predpisov, zakona o javnem redu in miru ter zakona o nalezljivih boleznih, poroča PU Koper.