Mladoletna Neja je zvečer sedla na avtobus, domov se ni vrnila (FOTO)

Ljubljanski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Nejo Jurkas iz Ljubljane.

Neja je visoka okoli 170 cm, suhe postave, ima dolge temne gladke lase in rjave oči. Oblečena je v rjavo – rožnat črtast pulover, obuta v bele športne čevlje, pri sebi ima manjši svetlo moder nahrbtnik.

Teja je bila nazadnje videna včeraj zvečer v Bohinjski Bistrici, ko naj bi odšla z avtobusom v Ljubljano, vendar se domov ni vrnila.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije. »Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.