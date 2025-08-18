POGREŠANA

Mladoletna Neja je zvečer sedla na avtobus, domov se ni vrnila (FOTO)

Ste jo kje videli?
Fotografija: Pogrešana Neja Jurkas. FOTO: Policija
Odpri galerijo
Pogrešana Neja Jurkas. FOTO: Policija

N. B.
18.08.2025 ob 16:33
18.08.2025 ob 16:34
N. B.
18.08.2025 ob 16:33
18.08.2025 ob 16:34

Poslušajte

Čas branja: 1:05 min.

Ljubljanski policisti so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Nejo Jurkas iz Ljubljane.

Neja je visoka okoli 170 cm, suhe postave, ima dolge temne gladke lase in rjave oči. Oblečena je v rjavo – rožnat črtast pulover, obuta v bele športne čevlje, pri sebi ima manjši svetlo moder nahrbtnik.  

Teja je bila nazadnje videna včeraj zvečer v Bohinjski Bistrici, ko naj bi odšla z avtobusom v Ljubljano, vendar se domov ni vrnila.

Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije. »Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na  (01) 589 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

pogrešana oseba Ljubljana

Priporočamo

Spregovorilo dekle, udeleženo v incidentu v Savudriji: Izgubila sem zavest
Mladoletna Neja je zvečer sedla na avtobus, domov se ni vrnila (FOTO)
Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen
Jelinčič o zbiranju denarja za družino iz Gaze: »Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Spregovorilo dekle, udeleženo v incidentu v Savudriji: Izgubila sem zavest
Mladoletna Neja je zvečer sedla na avtobus, domov se ni vrnila (FOTO)
Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen
Jelinčič o zbiranju denarja za družino iz Gaze: »Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo«

Izbrano za vas

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.