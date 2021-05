Mladina pred misijo (ne)mogoče

Dogodki bodo potekali bodisi v živo bodisi na spletu, na njih lahko posamezniki ali društva in druge ustanove sodelujejo kot obiskovalci ali kot soustvarjalci. Ker bo v središču letošnje prireditve literatura z inštrumentalno glasbo, se bo predvsem veliko bralo in pisalo, pa tudi igralo, s čimer se TLK pridružuje zaznamovanju Jurčičevega in Ipavčevega leta.Prireditev poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja, v vlogo ambasadorke TLK pa je stopila priznana operna in koncertna pevka Irena Yebuah Tiran, strastna bralka in neumorna kulturna delavka.Več o tem si preberite TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti