Mladim podarjamo štipendije!

Kupil si je računalnik »Adina štipendija mi je pomagala, da sem si kot bodoči medijski tehnik lahko kupil boljše pripomočke za šolo, s katerimi sem si močno olajšal delo pri tehničnih predmetih in s katerimi sem razvijal svoj potencial. Vsak mesec pa sem nekaj štipendije dal tudi na stran in si ob koncu šolskega leta kupil nov računalnik z opremo, ki jo potrebujem za svoje bodoče delo.«

Pred dnevi smo donirali prvih 15 prenosnikov za otroke iz socialno ogroženih družin. FOTO: ZPMS



Družbena odgovornost

Rada bi bila medicinska sestra »Z očetom živiva sama že 12 let. Oče je bolan, jaz imam migrene, tako da se opravičujem, da uspeh ni najboljši. Potrudila sem se, kolikor sem se lahko, kljub temu da sem bila veliko odsotna. Namen imam iti študirat na fakulteto za zdravstvene vede – program diplomirana medicinska sestra. Z očetom sva vam zelo hvaležna za finančno podporo, saj čisto vsak evro prav pride.«

Klavdij Volk iz Stomaža je zbral dve toni zamaškov. Ob naši 30. obletnici smo mu podarili 30 let naročnine. FOTO: Igor Mali

Adina pomoč ga motivira »Adina štipendija mi je ob vstopu v prvi letnik zelo pomagala, saj sem si lahko kupil nove obleke, prav tako pa tudi privarčeval še nekaj za knjige in zvezke, ki jih bom potreboval v drugem letniku. Naučil sem se, kako poteka delo na daljavo, ki je bilo zelo zanimiva izkušnja. Skozi leto sem imel in še vedno imam veliko ciljev in ena izmed motivacij je bila tudi vaša pomoč. Za kar se vam iskreno zahvaljujem.«

Poplačala je šolske obveznosti »Rada bi se vam zahvalila za vašo pomoč, ki mi veliko pomeni. Poravnala sem šolske položnice in si kupila potrebne pripomočke. Vem, da je letos situacija za vse drugačna, zato še enkrat bolj cenim, da mi še vedno stojite ob strani.«

Smo v letu, ko Slovenske novice praznujejo svojih 30 let! Pri najbolj branem časniku na Slovenskem, ki se lahko kot edini pri nas pohvali tudi s svojim dobrodelnim Krambergerjevim skladom, ga praznujemo v duhu človekoljubnosti, leto 2021 je za Slovenske novice tudi leto najrazličnejših dobrodelnih projektov. Družinam v stiski smo tako že donirali po 10.000 evrov, na morje smo odpeljali otroke 30 slovenskih družin, ob začetku novega šolskega leta pa smo podarili tudi prvih 15 prenosnih računalnikov, in sicer za prvih 15 slovenskih družin, ki imajo šolajoče se otroke, a so tako ali drugače socialno ogrožene. Dobrodelni vlak Slovenskih novic, če smemo tako reči, pa se v letu 2021 še ne zaustavlja. Samo nekaj dni za podarjenimi prenosniki je namreč že sledila najnovejša postaja na njegovi poti. To pot smo se zaustavili pri mladih iz socialno ogroženih družin in jim pomagali z enoletnim štipendiranjem njihovega šolanja, natančneje, Slovenske novice bodo v tem šolskem letu pomagale s štirimi letnimi štipendijami v skupni vrednosti 4800 evrov.Slovenske novice so celoten znesek medtem že donirale in tudi nakazale, donacija pa bo šla prek Adinega štipendijskega sklada, poimenovanega po prvi predsednici Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Adin štipendijski sklad je namreč tisti, ki pomaga mladim pri doseganju njihovih izobraževalnih ciljev. Kandidati in kandidatke za štipendije se lahko prijavijo na razpis (ta je že objavljen na njihovi spletni strani www.zpms.si/programi/socialni-in-humanitarni-programi/adin-stipendijski-sklad/, rok za oddajo vlog pa je 16. september 2021), njihove vloge nato pregleda in odobri Komisija za socialna vprašanja in humanitarne projekte pri ZPMS. Mladi iz socialno šibkejših družin nato prejmejo štipendijo vsak mesec v višini 120 evrov (razen v juliju in avgustu), ki jim je zagotovljena vse do konca izobraževanja. Seveda morajo po vsakem šolskem oz. študijskem letu predložiti dokazilo o uspešno opravljenem letniku. S štipendiranjem štirih mladih pa so se tokrat s pomočjo Krambergerjevega sklada, kot rečeno, aktivno pridružile tudi Slovenske novice.Generalna sekretarka ZPMSje kot zgled vsem drugim brez zadržkov izpostavila prav družbeno odgovornost Slovenskih novic: »Zato vabim tudi druga podjetja, naj sledijo dobri praksi Slovenskih novic in podprejo naš Adin štipendijski sklad. Vsako leto se namreč na razpis prijavi vse več dijakov, do izpolnitve njihovih sanj pa jih lahko podpremo zgolj toliko, kolikor sredstev zberemo med letom. Štipendija mladim omogoča nakup vozovnic, plačilo obšolskih dejavnosti, kot so treningi ali učenje inštrumentov, nekateri pa pridobljena sredstva namenjajo pripomočkom za učni proces.« Ob tem je generalna sekretarka ZPMS poudarila tudi to, da je pomagati mladim njihovo poslanstvo, saj verjamejo, da si zaslužijo kar najbolj kakovostno življenje. »Dokler cilji ne bodo doseženi, tudi naša prizadevanja ne bodo poniknila,« je še poudarila. »Ciljev na poti pa nam seveda zlepa ne zmanjka,« je sklenila.Ciljev, sploh tistih s humanitarno vsebino, pa ne zmanjka niti Slovenskim novicam in že omenjenemu dobrodelnemu vlaku, ki pravzaprav samo še nadaljuje svojo plemenito pot. In obenem vabi k dobrodelnosti še vedno tudi vse vas, drage bralke in bralci: postanite zatorej tudi vi del te očarljive zgodbe, ki poteka na Slovenskih novicah in zaradi katere bomo marsikomu olajšali šolanje. S svojo pozornostjo, solidarnostjo in dobroto se nam še vedno lahko pridružite ter donirate za socialno ogrožene mlade, za katere bomo še naprej zbirali sredstva za nakup računalnikov, za učni pripomoček, ki bo v težavnem času, ki je pred nami, prav mladim v še toliko večjo pomoč, oporo. Marsikateri nadobudnež bo prav z vašo pomočjo neprimerno lažje prebrodil četrti val. Več podrobnosti pa si lahko ogledate v spodnjem oglasu.