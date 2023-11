Mladim nogometašem z avti razrili igrišče. V resnici se ni zgodilo prvič

»Kar so naredili, je grdo in ni opravičila za takšno početje. Upam, da bo policija našla krivce ali da jih bo razkril nekdo, ki je zagotovo opazil močno blatne avtomobile. In da bodo storilci za to tudi odgovarjali.

Pravična kazen zanje bi bila, da bi poravnali škodo oziroma prispevali denar za ureditev igrišča v prvotno stanje,« se je pridušala domačinka, ko smo poizvedovali, ali je kdo pod Botričnico v Šentjurju slišal ali morda tudi videl, kaj se je v noči na soboto dogajalo na pomožnem nogometnem igrišču, na katerem so še v petek popoldne trenirali nogomet mladi nogometaši, člani Nogometnega kluba (NK) Šentjur.

Vandali so bili hujši kot divji prašiči, takšnega razdejanja in tolikšne škode nogometašem še niso povzročili. Foto: NK Šentjur

Povsem uničeno pomožno nogometno igrišče pod Botričnico Foto: NK Šentjur

Sobotno jutro pa je razkrilo, da se je ponoči na igrišču nekdo pošteno izživljal z avtomobilom, o tem priča razmočena blatna brozga, na kateri so dobro vidni odtisi avtomobilskih gum. Glede na to, da je v teh dneh napovedano slabo vreme, tudi sneženje, pa ni pričakovati, da bi se blato kmalu posušilo in bi bilo mogoče igrišče kakor koli urediti v prvotno stanje, znova bo morala zrasti tudi trava.

Vandalizem brez primere

Predsednik Nogometnega kluba Šentjur Jernej Leskovar je ogorčen. Kot nam je povedal, naj bi ponoči dva avtomobilista izvajala neke akrobacije. »Še sami ne vemo, kaj točno se je dogajalo. V resnici se ni zgodilo prvič. Res pa igrišče še nikoli ni bilo tako uničeno, kot je zdaj,« pravi Leskovar. In doda, da jih še najbolj žalosti, da se spravijo na igrišče, ki ga uporabljajo mladi.

»Največjo škodo so tako neznani vandali povzročili otrokom, več kot 200 mladih nogometašev imamo, ki radi trenirajo nogomet,« poudarja Leskovar. Za najmlajše bodo zdaj treninge organizirali v telovadnicah, za starejše pa na betonskih igriščih, saj so jim na pomoč priskočile tudi sosednje občine in jim ponudile prostor za treninge. V klubu si močno želijo, da bi igrišče čim prej prekrili z umetno travo. »Tako urejeno bi potem dobilo tudi ograjo in razsvetljavo in se to ne bi več dogajalo,« meni Leskovar.

200 mladih je ostalo brez igrišča.

Šentjurski župan Marko Diaci obsoja vandalizem in ponuja roko klubu. Foto: Mojca Marot

Nad vandalizmom brez primere je ogorčen tudi šentjurski župan Marko Diaci: »Cenimo delo in prizadevanja NK Šentjur, ki veliko vlaga v mlade. Z vodstvom si prizadevamo za optimalne razmere za mlade, zlasti v Športnem parku Šentjur, katerega lastniki smo mi, občina. Vanj smo v zadnjih letih vložili zelo veliko denarja. Žal v primeru tega pomožnega igrišča ni tako, saj je v lasti župnišča, in občina denarja v ureditev zato ne more vlagati. Lahko pa nogometnemu klubu ponudimo vso strokovno pomoč.«

V občini je registriranih 75 športnih društev v vseh krajevnih skupnostih, sredstva pa prejemajo na razpisih. »Zavedamo se, kaj pomenijo redna telesna aktivnost, usmerjeni šport, integracija, tako za otroke kot starejše. Sorazmerno velik delež dodeljenih sredstev za rekreativni in kakovostni šport zato namenimo tudi NK Šentjur,« še pravijo na občini. Vandalizem na igrišču najostreje obsojajo in pričakujejo, da so bile podane ustrezne prijave ter bodo stekli postopki za prijavo in povrnitev škode. A so zdaj na potezi nogometaši sami, ki morajo pripraviti ustrezno projektno dokumentacijo, s katero se bodo prijavili na katerega od razpisov.

Kot so potrdili na Policijski upravi Celje, je NK Šentjur prijavil škodo, policisti pa dogodek preiskujejo. »Za zdaj smo v fazi zbiranja obvestil, zato več informacij ne moremo podati,« je dejala tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.