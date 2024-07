Mladih sezonsko delo ne mika, slovenski kmetje po delavce v Nepal

V času najobsežnejših del v kmetijstvu kmetje še vedno iščejo pomoč pri različnih opravilih. Kadrovsko stisko rešujejo z domačimi in tudi tujimi delavci, letos so med njimi prvič tudi Nepalci. Delo je običajno fizično zahtevno, plačilo pa glede na ostalo ponudbo ni najvišje, zato ne preseneča, da med mladimi ni prav velikega zanimanja.

»Kmetje veliko povprašujejo po tovrstni delovni sili predvsem v konicah, kot so zelena dela, trgatev, obiranje,« je povedala vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Zdenka Kramar.

7,21 EVRA je najnižja urna postavka.

Sicer pa ponudniki sezonskih del v kmetijstvu delovno silo iščejo skozi vse leto, in to za opravljanje najrazličnejših del. »Spomladi iščejo predvsem delavce za redčenje in obrezovanje sadnega drevja in obiranje jagod ter za delo v hmeljiščih, poleti za pridelavo in obiranje zelenjave, jeseni pa za obiranje sezonskega sadja, jabolk, grozdja,« so pojasnili na zavodu za zaposlovanje. Potrebe po sezonskih delavcih so praviloma največje v severovzhodni in vzhodni Sloveniji.

Po 10 ur na dan

Sezonsko delo v kmetijstvu je fizično zahtevno, poteka na prostem in je občasne oziroma začasne narave, ponudbe del pa se precej razlikujejo, vse to pa vpliva na iskanje delavcev. Za obiranje sadja je tako, denimo, lažje najti delavce kot za zahtevnejša dela, kamor med drugim spadata delo na hmeljišču in obrezovanje sadnega drevja. V slednjih primerih delavci pridejo predvsem iz tujine.

Ker naših ni, so romunski delavci na hmeljiščih pravzaprav nepogrešljivi. FOTO: Jože Suhadolnik

Plačilo praviloma ni visoko, vsaj glede na ostale ponudbe na trgu dela, zato se za tovrstno delo odločajo predvsem delavci iz lokalnega okolja, ki nimajo dodatnih stroškov s prevozom na delo oziroma ne potrebujejo nastanitve. Za delo v kmetijstvu se praviloma odločajo tudi osebe, ki že imajo izkušnje s tovrstnim delom. Kmetje se po pomoč večkrat obrnejo tudi na sorodnike.

»Med mladimi in študenti ni pripravljenosti za tovrstno delo, vse manj je tudi pripravljenosti med upokojenci,« je povedala Zdenka Kramar. »V primeru začasnega in občasnega dela v kmetijstvu bruto urna postavka izvajalca za opravljeno uro ne sme biti nižja od 7,21 evra,« so dodali na zavodu. Delavci so plačani do deset evrov na uro, hrana in prevoz sta urejena dodatno, dela pa se tudi po 10 ur dnevno.

Največ jih je iz BiH

Povpraševanje po delavcih je aktualno tudi v teh dneh. Na straneh zavoda za zaposlovanje so bile nazadnje objavljene informacije devetih ponudnikov sezonskega dela, ki iščejo oziroma bodo za opravljanje sezonskih del v kmetijstvu iskali skupno 285 delavcev.

2023 514 delovnih dovoljenj, 160 soglasij (za tuje delavce) 2022 541 dovoljenj, 170 soglasij 2021 568 delovnih dovoljenj, 143 soglasij 2020 749 delovnih dovoljenj, 105 soglasij

Lani je bila ponudba sezonskih del večja. Zavod je sredi julija 2023 vodil podatke 14 ponudnikov sezonskih del, ki so iskali nekaj več kot 700 delavcev. »Največji vpliv na gibanje potreb po sezonskih delavcih v kmetijstvu imajo vremenske razmere oziroma dogodki, kot so pozebe ali toča, ko zaradi negativnih vplivov na sadovnjake in vinograde delodajalci potrebujejo manj delavcev ali pa jih ne potrebujejo,« so podčrtali na zavodu. Pozeba kmetom letos ni prizanesla.

Med delavci, ki opravljajo sezonsko delo v kmetijstvu in prihajajo iz drugih držav EU, na zavodu opažajo predvsem državljane Romunije in sosednje Hrvaške. Nimajo pa podatkov o njihovem številu.

Ponudba sezonskih del je bila na zavodu za zaposlovanje lani večja. FOTO: Tadej Regent

V prvih šestih mesecih letos so izdali 305 delovnih dovoljenj in 166 soglasij. Številke v zadnjih letih upadajo. V celotnem lanskem letu so izdali 514 delovnih dovoljenj in 160 soglasij, leto prej pa 541 dovoljenj in 170 soglasij. Leta 2021 so izdali 568 delovnih dovoljenj in 143 soglasij, leta 2020 pa 749 delovnih dovoljenj in 105 soglasij.

Delavci iz tujine prihajajo iz BiH, Hrvaške, Moldavije, Srbije, Romunije. »Prvič nekaj kmetij rešuje problematiko delovne sile tudi z delavci iz Nepala,« je povedala Kramarjeva.

Na zavodu so v prvi polovici letošnjega leta za delavce iz BiH izdali 168 delovnih dovoljenj in 73 soglasij, za delavce iz Srbije pa 129 delovnih dovoljenj in 74 soglasij.