Mladih gasilcev jim ne manjka

V Lenartu je bila požarna bramba ustanovljena že leta 1874. To pomeni, da ima gasilstvo v središču Slovenskih goric bogato tradicijo, ki jo iz roda v rod nadaljujejo mladi. Gasilci nenehno skrbijo za strokovno usposabljanje in za posodobitev opreme, posebno skrb pa namenjajo pomlajevanju svojih vrst.

1874. so ustanovili požarno brambo.

Da so v tem uspešni, se je potrdilo na nedavnem dnevu odprtih vrat, ko so v zgledno urejen in opremljen gasilski dom pri mestnem parku dr. Jožeta Pučnika prišli številni mladi domačini in domačinke. Predstavili so jim svoje delo, opremo, tehniko in vozila. Največ navdušenja je požela lestev, ki so jo pripeljali gasilci iz prijateljskega društva PGD Maribor mesto. Otroci so se preizkusili v ciljanju tarče z vedrovko (brentačo), tisti bolj zahtevni in gasilstva željni pa so se z gasilskim vozilom odpravili na panoramsko vožnjo po Lenartu.

Pripravili so dan odprtih vrat. FOTOGRAFIJI: Marjan Toš

Kot je povedal predsednik PGD Lenart Florjan Rajšp, je namen dneva odprtih vrat predstavitev njihovega dela in promocija dela gasilca, saj bi radi tako v svoje vrste privabili mlade. Lenarški gasilci imajo veliko podporo med meščani in so trden člen v verigi lenarške gasilske zveze. Imajo celo manjši gasilski muzej.