Mladiček ni mogel čez škarpo

Policisti koprske policijske uprave so v četrtek zvečer javnost obvestili, da občani opažajo medvedko z mladičem, ki se potika po tamkajšnjih cestah. Istega dne, malo pred četrto popoldne, jih je občanka namreč obvestila, da je na cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico pri Mali Pristavi na cesti videla medvedko z mladičem.

Ljudje naj bi se ustavljali, strmeli v medveda in ju fotografirali. Policisti so območje nemudoma pregledali, vendar živali niso opazili. Višjega policijskega inšpektorja PU Koper Lorisa Čendaka smo vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi ju našli. Ta je zagotovil, da ker nihče ni bil ogrožen, bi medvedki zgolj pomagali nazaj v njeno okolje.

»Ob 20.36 nas je drug občan obvestil, da je na isti lokaciji v Mali Pristavi na cesti ponovno opažena medvedka z mladičem. Nekdo od občanov naj bi medvedko tudi fotografiral. Policisti so ponovno pregledali območje, vendar tudi tokrat medvedke niso opazili,« navajajo na policiji.

O pojavu medvedke z mladičem so bili obveščeni tudi lovci in pregledali območje. Obrnili smo se na Lovsko družino Pivka, ki je medvedko iskala, a na naše klice, elektronska sporočila in SMS ni odgovorila. Predsednik Postojnsko-bistriške zveze lovskih družin Božidar Štemberger nam je povedal, da je včeraj niso iskali več, saj se ni zgodilo nič nenaravnega. »Medvedka je bila na cesti izključno zaradi mladička. Slednji sprva ni zmogel preplezati škarpe ob cestišču, zato se je zadrževala tam, dokler mu ni uspelo preplezati betona.«

Čeprav je možnost srečanja z medvedko majhna, lovci in policisti svetujejo krajanom Male Pristave in sosednjih naselij Ribnica, Šmihel in Nardin, naj bodo previdni, predvsem pri sprehodih v naravi.