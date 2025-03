Mladi zdravniki nasadili Goloba! V obraz so mu vrgli, da ...

Poročali smo že, da so v Zdravniški zbornici Slovenije in sindikatu Fides ostro obsodili nedavne izjave premierja Roberta Goloba. Manjši del zdravnikov, ki svoje delo opravljajo v javnem in zasebnem zdravstvu, je namreč nedavno opisal kot »parazite v sistemu«. Obe organizaciji sta od Goloba zahtevali opravičilo.

Ob tem so se oglasili Mladi zdravniki, ki so na kabinet predsednika naslovili vprašanje o tem, kdo konkretno so zdravniki paraziti, in zakaj so še vedno zaposleni v javnem sektorju?

Zapisali so, da so dobili pojasnilo, v katerem je navedeno, da »predsednik vlade ne razpolaga z informacijami o konkretnih primerih/imenih, pač pa njegove izjave temeljijo na urbanih legendah, ki jih pomagajo širiti (plačani) mediji.«

.